FİNANS

"Bursa Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri" başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

"Tarihin Mirası Alışverişin Alası" sloganıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinlik, 3 Ağustos'ta başlayacak - BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Proje ile bu yıl bölge esnafımıza 45 milyon liralık bir ciro sağlamayı hedefliyoruz. Firmalarımızın hiçbir ücret ödemeden akredite olabilecekleri 'Alışveriş Günleri'miz ile bölgedeki ticaretimize hareket kazandıracağımıza yürekten inanıyorum"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği iş birliğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Bursa Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri" 3 Ağustos'ta başlayacak.

Bu yıl "Tarihin Mirası Alışverişin Alası" sloganıyla organize edilen etkinliğin Eski İpek Han'da gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 850 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerine hem kentin tarihini hem de alışveriş kültürünü doyasıya yaşama imkanı sunan bölge için hayata geçirdikleri etkinliğin 3'üncüsüne 3 Ağustos'ta start vereceklerini söyledi.

Burkay, ilk yılında bölgede faaliyet gösteren bin 150 firmanın akredite olduğu alışveriş günlerinde Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafının 20 milyon liralık ciro elde ettiğini hatırlatarak, "Alışveriş Günleri kapsamında 2 yıl önce dağıttığımız çekiliş kuponu sayısı ise 200 bini bulmuştu. Alışveriş Günleri'mizin ikinci yılında ise akredite firma sayısı bin 375'e, çekiliş kuponu sayısı da 300 bine yükselmişti. Elde ettiğimiz ciro ise geçtiğimiz yıl 30 milyon liraya ulaşmıştı." ifadesini kullandı.

- "Projeyle 45 milyon liralık bir ciro sağlamayı hedefliyoruz"

Projeye esnaf ve vatandaşın ilgisinin her geçen yıl daha da arttığını vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Özellikle 25-35 yaş aralığındaki nüfusun kampanyadaki ağırlığı ise genç nüfusun çarşı kültürünü benimsemesi ve bölgemizin yeniden cazibe merkezi kimliğine kavuşması açısından büyük önem taşıdığını da ifade etmek istiyorum. Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri etkinliğimizin üçüncüsüne inşallah 3 Ağustos'ta kortej yürüyüşümüzle birlikte start vereceğiz. 'Tarihin Mirası Alışverişin Alası' sloganıyla düzenleyeceğimiz kampanya, 3 Kasım 2018 tarihine kadar sürecek. Alışveriş Günleri kapsamında akredite iş yerlerimizden toplamda 100 liralık alışverişle kayıt yaptıran herkes, 10 otomobil kazanma fırsatına da sahip olacak. Proje ile bu yıl bölge esnafımıza 45 milyon liralık bir ciro sağlamayı hedefliyoruz. Firmalarımızın hiçbir ücret ödemeden akredite olabilecekleri alışveriş günlerimizle bölgedeki ticaretimize hareket kazandıracağımıza yürekten inanıyorum."

- Çarşıya yeni düzenleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne dışarıdan gelen ve çarşının düzenini bozan girişim ve oluşumları gördüklerini bildirdi.

Aktaş, bu kapsamda bir çalışma yürüttüklerine değinerek, şunları ifade etti:

"Bunu engellemek ve burada standart bir hizmeti ortaya koymak adına böyle bir hizmetin geniş bir kadroyla verilmesi noktasında önümüzdeki günlerde bir girişimimiz olacak. Çarşının zorluklarından birisi de çok farklı sektörlerin çarşıda hizmet veriyor olması. Bu hem bir renklilik bir avantaj ama beraberinde de bir miktar handikap olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu zenginliği beraberce muhafaza ederek daha güzel neler yapabiliriz konuşarak, aldığımız kararlarla yaptığımız projeleri hayata geçirerek, inanıyor ve ümit ediyorum ki çarşının güzelliklerini daha fazla ortaya çıkarırız, çarşımızı bütün Türkiye hatta dünyaya daha iyi anlatırız."

- "Esnafımızın buranın ruhunu da restore etmesine ihtiyaç var"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin adeta bir tarih platosu konumunda bulunduğunu aktardı.

Bursa'yı geçmiş şanına yakışır hale getirmek için en önemli parametrelerden birinin de tarihi ve kültürel yapıların gün yüzüne çıkarılması olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Burada belediyelerimiz çok önemli bir vazifeyi ifa ediyor. Buradaki fiziki mekanları aslına uygun şekilde yeniden restore ederek hem esnafımızın hem de halkımızın o estetik ruhuna da uygun bir şekilde kazandırmaya çalışıyorlar. Bu çok değerli ama bunun yanı sıra, buradaki fiziki mekanları restore etmek kadar esnafımızın buranın ruhunu da restore etmesine ihtiyaç var. Şunu ifade etmeye çalışıyoruz; geleneksel esnaf-müşteri ilişkilerini, fedakarlığı, aza kanaatin, helale tamahın ön plana çıkarıldığı o ruhu, geçmişten süzülüp gelen o hassasiyeti ve özellikleri geleceğe taşımak bakımından gerçekten de hem esnafımıza hem de diğer çalışanlara çok büyük bir vazife düşüyor. Yoksa istediğiniz kadar buradaki fiziki mekanları güzelleştirin, istediğiniz kadar günler tertipleyin, hediyeler dağıtın, eğer o ruhu yakalayamazsak müşteri memnuniyetini sağlayamayız."

Toplantıya, Vali İzzettin Küçük, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
"Bursa Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri" BTSO bursa

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