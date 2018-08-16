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"Bursa siyahı" için gümrükte nöbetçi talebi

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

Yurt dışında büyük bir beğeniyle tüketilen, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren "Bursa siyahı" cinsi incirin hasadı sürüyor - Osmangazi Ziraat Odası Başkanı Hakan Ekim: - "İklim şartları nedeniyle 15-20 günlük erken olum söz konusu. Kurban Bayramı'nda hava şartları nedeniyle ani bir olgunlaşma olacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı bayram döneminde de ihracatın durmaması açısından gümrüklerde nöbetçi ekiplerin bulundurulması, bizler açısından iyi olacak"

BÜŞRA NUR ÖZCAN - İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen "Bursa siyahı"nın hasadı devam ediyor.

Aromatik ve benzersiz lezzetiyle özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'da ilgi gören "Bursa siyahı"nın her yıl 15-20 Ağustos'ta başlayan hasadına bu yıl 1 Ağustos'ta başlandı.

Yurt dışında büyük bir beğeniyle tüketilen, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren ve "Türk siyah inciri" markasıyla bilinen ürün, erken olgunlaşma dolayısıyla 7 Ağustos'ta yurt dışı pazarına sunuldu.

Osmangazi Ziraat Odası Başkanı Hakan Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 26 mahallede yaklaşık 22 bin dekar alanda "Bursa siyahı" üretimi yapıldığını söyledi.

Yıllık 35-36 bin ton civarında siyah incir elde edildiğini belirten Ekim, incirde ihracatın 7 Ağustos'ta başladığını dile getirdi.

İhracat edilen incirin çiftçiden kilogram alış fiyatının 8 liradan başladığını aktaran Ekim, şu anda ise 2,5-3 liraya gerilediğini ifade etti.

- "15-20 günlük erken olum söz konusu"

Ekim, hasadın yüzde 30'unun tamamlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"İklim şartları nedeniyle 15-20 günlük erken olum söz konusu. Kurban Bayramı'nda hava şartları nedeniyle ani bir olgunlaşma olacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı bayram döneminde de ihracatın durmaması açısından gümrüklerde nöbetçi ekiplerin bulundurulması, bizler açısından iyi olacak. Yurt dışındaki alıcıların tatilde olması sebebiyle piyasaların düştüğünü biliyoruz. Bu olgunlaşma, çiftçiyi olumsuz etkiliyor. Ziraat odaları olarak depolama sürecini uzatabilecek çareler peşindeyiz. Soğuk zincirde raf ömrü 20-25 gün olan incirin ömrünü 45-50 güne çıkarabilirsek soğuk hava şartlarında daha kaliteli verimli bir ürün sezonu yaşayacağımızı düşünüyoruz."

Bu yıl rekolte kaybı beklemediklerini vurgulayan Ekim, "Aşağı yukarı 35-36 bin ton gibi bir rekoltemiz olur. Geçen yıl kilogram fiyatı 5 lira civarındaydı. 'Bu yıl iyi fiyatları yakalayabilir miyiz' çiftçinin endişesi bu." dedi.

Ekim, hasadın 15 Eylül'e kadar süreceğini, ürünün yaklaşık yüzde 80'inin ihracata gideceğini belirterek, kalan kısmının da iç piyasada satılacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Siyahı hasat ihracat

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