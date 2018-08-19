"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Lezzetiyle İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya ihraç edilen "Bursa siyahı" olarak adlandırılan incirin Çin pazarına girmesi hedefleniyor. Lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen "Bursa siyahı"nın Avrupa dışındaki pazarlara açılması amacıyla çeşitli tanıtım faaliyetleri sürdürülüyor. Yurt dışında büyük bir beğeniyle tüketilen, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren ve "Türk siyah inciri" markasıyla bilinen ürün, Bursa'ya gelen Çinli heyetin beğenisine sunuldu. Heyetten tam not alan incirin karantina yükümlülüklerinin aşılmasının ardından Çin pazarına girmesi hedefleniyor. - "İdeal kesim ve ihraç tarihlerinin ağustos ortasına oturması gerekiyor" Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incirin bu yıl 2016'daki gibi erken olgunlaşma yaşandığını ve bu yüzden sezonun çok erken açıldığını söyledi.

Ağustos ayının ilk haftasında incirin kesim ve ihracına başladıklarını belirten Yazgan, "Erken başlayan bir sezon, 'Bursa siyahını hiçbir zaman olumlu bir sonuca götürmedi çünkü pazar hazır olmuyor, insanların birçoğu tatilde oluyor." diye konuştu. Bursa siyahında en büyük ihracatın Avrupa pazarına yapıldığını aktaran Yazgan, şunları kaydetti: "Orada kimsenin olmadığı bir dönemde meyveyi gönderme şansımız olmadığı için sıkıntılar yaşıyoruz. Bursa siyah inciri için ideal kesim ve ihraç tarihlerinin her ne olursa olsun ağustos ortasına oturması gerekiyor. Olgunlaşabilir, erken olabilir ama erken göndermekle Avrupa pazarında bir değer elde edemiyoruz. Tam tersine ürünümüzün değerini kaybettiriyoruz. Ürünün yurt dışındaki marketlere, piyasa değerinin yüksek olabileceği satış yerlerine gitmesi yerine, ürünün bolluğunda bu meyveyi hale, sokak pazarlarına götürüyoruz. Dolayısıyla fiyat, çok aşağıya çekiliyor. Burada başta üretici, dolayısıyla ülkemiz kaybediyor." - "Çin'in en meşhur şefi Bursa siyahı için gelecek"