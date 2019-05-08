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"Bursa siyahı"nda hedef Uzak Doğu ülkeleri ve ABD

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 13:40 | Son Güncelleme

UYMSİB Başkan Yardımcısı Senih Yazgan: - "Bursa siyah incirinde önümüze koyduğumuz hedef pazarları bir bir fethediyoruz. Geçtiğimiz yıl Çin pazarına girdik. Bu yıl da Uzak Doğu ülkeleri, İskandinav ülkeleri ve ABD pazarlarına girmeyi hedefliyoruz"

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "dünyanın en kaliteli siyah inciri" kabul edilen "Bursa siyahı"nda bu sene Uzak Doğu ve İskandinav ülkeleri ile ABD pazarına girmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa siyahı üreticileri için Aydın'ın İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'ndeki incir bahçelerine gezi düzenlendi, ardından İncir Araştırma Enstitüsü'nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İncir Üreticileri Birliğinin desteğiyle yapılan organizasyonda, incirin genetik kaynaklarının muhafaza edilmesi, sofralık incir çeşitlerinin geliştirilmesi, organik kuru incirin depo dayanım süresinin ve meyve kalitesinin korunması ele alındı.

Yazgan, buradaki konuşmasında, geçen yıl Bursa'dan 6 bin 498, Türkiye'den 17 bin 32 ton Bursa siyahı ihraç edildiğini bildirdi.

Bu miktarların azımsanmaması gerektiğini ancak potansiyelin bunun çok üzerinde olduğunu belirten Yazgan, "Geçtiğimiz yıl Bursa'dan 15 milyon 32 bin dolar, Türkiye genelinde 38 milyon 897 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ihracat rakamlarımızda geçtiğimiz yıla göre yüzde 5'lik artış olacağı yönünde beklenti var. Bursa siyahında rakipsiziz. Bursa siyah incirinde önümüze koyduğumuz hedef pazarları bir bir fethediyoruz. Geçtiğimiz yıl Çin pazarına girdik. Bu yıl da Uzak Doğu ülkeleri, İskandinav ülkeleri ve ABD pazarlarına girmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yazgan, Bursa siyahının kalitesini koruyarak ihracatını artırmak amacıyla düzenledikleri bu toplantılardan son derece olumlu sonuçlar alacaklarına inandıklarını vurguladı.

Senih Yazgan, şunları kaydetti:

"Bursa siyahı incirimizin kalitesini korumakla yükümlüyüz. Kirazın, armudun, elmanın Çin pazarında rakibi var ama Bursa siyahının dünyada rakibi yok. Bu da bizim elimizi güçlendiren en büyük enstrüman. Hedefimiz yeni pazarlara bu ürünü ihraç ederek, ülkemize döviz girdisi sağlamak."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Siyahı bursa incir

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