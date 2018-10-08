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Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, 9 Ekim'de açılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:28 | Son Güncelleme

SEKTÖRÜN gelişimine katkı sağlayan güçlü ve sürdürülebilir tarım süreçlerinin yer aldığı BURTARIM 2018 Bursa 16.

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, 9 Ekim'de açılıyor

BURSA, (DHA)- SEKTÖRÜN gelişimine katkı sağlayan güçlü ve sürdürülebilir tarım süreçlerinin yer aldığı BURTARIM 2018 Bursa 16. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 11. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 9 Ekim salı günü kapılarını açıyor. Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 13 Ekim 2018 Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, 20 ülkeden 365 firma ve firma temsilciliğinin katılımında, 7 salon ve açık alanda toplam 75 bin metrekare alanda 300 binden fazla ziyaretçi hedefi ile hazırlanıyor. Traktörden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar geniş ürün grubuyla dikkat çeken fuarlar, modern tarımın tüm süreçlerini gözler önüne serecek.
AKILLI TARIM
Fuarları değerlendiren Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Ülkemizde düzenlenen tüm tarım fuarları arasında 7 iklim kuşağına uygun ürün yelpazesinin sergilendiği tek fuar olma özelliği taşıyan Fuarlar, 2003 yılında 2 salondan oluşan 4 bin metrekare alanda başladığı yolculuğuna bugün itibari ile 7 salon ve açık alandan oluşan 75 bin metrekare alanda kapılarını açan dev bir sektör buluşması haline geldi. Beş gün boyunca tarım ve hayvancılık sektörünün tüm yapı taşlarını Bursa’da buluşturacak fuarlarda, geniş ürün grubu içinde endüstri 4.0 ile gelen akıllı tarım uygulamalarını da görmekteyiz. Ürün çeşitliliğinden toprağın işlenmesine, hasattan ilaçlamaya kadar tüm aşamaları kolaylaştıran teknolojiler, endüstri 4.0’la birlikte toprağı daha verimli hale getirmektedir. Tarımsal mekanizasyonun ve yeni nesil teknolojilerin gelişmesi ile önemi artan akıllı tarım uygulamalarının yer alacağı fuarların bölge ve ülke ekonomisine katma değer sağlamasını hedefliyoruz. Coğrafi ve iklimsel şartlar yönünden elverişli bir tarım ülkesi olan Türkiye’nin, tarım üretimi giderek artan tarımsal kaynakları, bereketli toprakları, yüksek üretim gücü ile önemli şehri olan Bursa’da düzenlenen Fuarlarda, katılımcı firmaların yapacağı lansmanlar da dikkat çekiyor” dedi.
'KITALARARASI KÖPRÜLER KURULUYOR'
Katılımcı firmaların pazarlama faaliyetlerini geliştirmek, çiftçileri yeni teknolojiler ile buluşturarak verimliliklerini arttırmak ve nihayet ülke ihracatının artmasına katkı sağlamak amacı ile Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan alım heyetleri organize edildi. Kıtalararası köprüleri kuran fuarlar, Tüyap yurt dışı ofislerinin etkili çalışmaları ile; Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, , Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan başta olmak üzere 50’den fazla ülkeden organize edilen binin üzerinde iş adamına ev sahipliği yapacak. Yurt içinden ise 80 ilden 1000’in üzerinde otobüs organizasyonu ile fuara gelecek sektör temsilcileri ve ziyaretçiler, beş gün boyunca tarım ve hayvancılık sektörünün tüm dikkatlerini Bursa’ya çekecek.
İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ ORGANİZE EDİLDİ
T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, BTSO, KOSGEB ve Uludağ İhracatçı Birliği desteği ile fuar merkezinde bulunan Uludağ Konferans Salonu’nda, yurt dışından gelen iş adamları ile katılımcı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleşecek.

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Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, 9 Ekim'de açılıyor

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