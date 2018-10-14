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Bursa Tarım ve Hayvancılık fuarları sona erdi

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 15:22 | Son Güncelleme

GÜÇLÜ ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının son trendlerinin yer aldığı BURTARIM 2018 Bursa 16.

Bursa Tarım ve Hayvancılık fuarları sona erdi

BURSA, (DHA)- GÜÇLÜ ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının son trendlerinin yer aldığı BURTARIM 2018 Bursa 16. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 11. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 13 Ekim 2018 Cumartesi günü Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde sona erdi.
Modern tarımın tüm süreçlerinin yer aldığı fuarları değerlendiren Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Tarım ve hayvancılık sektörlerinin tüm yapı taşlarının 75 Bin metrekare alanda sergilendiği Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları sektörden gördüğü yoğun ilgiyle sona erdi. 58 ülkeden 261 bin 458 kişi tarafından ziyaret edilen dev organizasyon, beş gün boyunca oluşan iş hacmi ile traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarına, ülke ve bölge ekonomisine katma değer sağladı. Fiyatı 1.5 milyon TL’ye kadar çıkan traktörlerin açık alanda, tohumdan bitkisel üretime, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar geniş ürün grubunun da kapalı alanda yer aldığı fuarlar, üreticinin yüzünü güldürdü. Katılımcı firmalar tarafından gerçekleştirilen ürün lansmanları ile de son teknolojiler sergilendi. Önümüzdeki yıl 8-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Tüyap Bursa çatısı altında 17'nci kez düzenleyeceğimiz Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarlarında tekrar bir arada olmayı diliyoruz” dedi.
İlk defa ziyaretçi ağırlanan Mali ve Tanzanya’nın da içinde bulunduğu; Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan alım heyetlerini ağırlayan Fuarları ziyaret eden ülke sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 artış sağlandı. Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Mali, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan’dan gelen 1000’in üzerinde iş insanı ile katılımcı firmalar arasında ticari iş birliktelikleri kuruldu. Yurt içinden ise münferit ziyaretçilerin yanı sıra 80 ilden 1000’in üzerinde otobüs organizasyonu ile fuara gelen sektör temsilcileri, beş gün boyunca tarım ve hayvancılık sektörünün tüm dikkatlerini Bursa’ya çekti.
İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELER ORGANİZE EDİLDİ
Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, BTSO, KOSGEB ve Uludağ İhracatçı Birliği desteği ile fuar merkezinde bulunan Uludağ Konferans Salonu’nda, yurt dışından gelen iş adamları ile katılımcı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleşti.

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Bursa Tarım ve Hayvancılık fuarları sona erdiBursa Tarım ve Hayvancılık fuarları sona erdiBursa Tarım ve Hayvancılık fuarları sona erdi

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