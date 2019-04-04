FİNANS

Bursa tekstil sektörünün hedefi 1,6 milyar dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Giyim, teknik ve ev tekstilinde Türkiye'nin önde gelen üretim merkezlerinden olan, geçen yılı 1,25 milyar dolarlık ihracatla kapatan Bursa'daki tekstil üreticileri, bu yıl dış satımı yüzde 30 artırmayı amaçlıyor - UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin: - "Ekolojik ürünlerin ihracatta daha fazla yer alması için firmalarımızın ellerindeki teknolojik imkanlarla daha fazla sürdürülebilir ürünleri üretmesi yönünde çalışmalarımız var. 2019 yılında 1,6 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz"

SİNAN BALCIKOCA - Giyim, teknik ve ev tekstilinde Türkiye'nin önde gelen üretim merkezlerinden Bursa'da tekstil sektörü temsilcileri, bu yıl yaklaşık yüzde 30 artışla 1,6 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Türkiye'nin geçen yıl yaptığı 8,5 milyar dolarlık tekstil ihracatında 1,25 milyar dolarlık payı bulunan Bursa'dan dünyanın birçok ülkesine ürün gönderiliyor.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "tekstilin başkenti" olarak nitelendirilen Bursa'da giyim, ev ve teknik tekstilde büyük atılım içinde olduklarını söyledi.

Özellikle ABD ve Avrupa'ya ihracatı artıracaklarını belirten Engin, "Yeni pazar arayışlarımız devam ediyor. Şu anda geniş olmayan Afrika, Japonya ve Güney Amerika pazarlarıyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Her zaman aklımızda bulundurmamız gereken tabii ki en büyük pazarımız Avrupa. Avrupa'da en fazla ihracatı Almanya'ya yapıyoruz. Bu ülkelerdeki ihracat rakamlarımızı özellikle kilogram başına değer olarak daha da üstlere taşıyacağız." dedi.

Engin, ürün çeşitliliğini de artıracaklarını dile getirerek, "Burada önemli olan sadece miktar değil, nitelikli ürünleri üreten bir şehirdeyiz. Zaten ihracat rakamlarımızda da göze çarpıyor. Bursa olarak tekstil ihracatında kilogram başına değerler Türkiye'nin oldukça üzerinde." ifadesini kullandı.

ABD'nin tekstilde önemli bir pazar olduğuna işaret eden Engin, "İhracatımızda ciddi artışlar görmeye başladık. Bunun daha da artması için birçok proje yapıyoruz. Ekolojik ürünlerin ihracatta daha fazla yer alması için firmalarımızın ellerindeki teknolojik imkanlarla daha fazla sürdürülebilir ürünleri üretmesi yönünde çalışmalarımız var. Bursa olarak 2019 yılında 1,6 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bursa ihracat tekstil UTİB

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