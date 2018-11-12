FİNANS

Bursa Textile Show, 40 ülkeden iş insanlarını buluşturacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 14:56 | Son Güncelleme

TEKSTİL sektöründe yeni bir ihracat seferberliğine başlayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde tekstil sektörüne yönelik düzenlenecek ‘Bursa Textile Show’ Fuarı'na ,Ticari Safari Projesi kapsamında, yaklaşık 40 ülkeden 350’ye yakın iş insanı katılacak.

Bursa Textile Show, 40 ülkeden iş insanlarını buluşturacak

Muammer İRTEM,BURSA,(DHA)-TEKSTİL sektöründe yeni bir ihracat seferberliğine başlayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde tekstil sektörüne yönelik düzenlenecek ‘Bursa Textile Show’ Fuarı'na ,Ticari Safari Projesi kapsamında, yaklaşık 40 ülkeden 350’ye yakın iş insanı katılacak. Fuar 14-15-16 Kasım tarihleri arasında Uludağ Tekstil İhracatçı Birliği’nin de katkılarıyla Merinos AKKM’de gerçekleştirilecek.
Küresel Fuar Acentesi Projesi ile 160’ı aşkın yurt dışı programında 6 bini aşkın iş insanını buluşturan; Ticari Safari Projesi ile de 100’e yakın ülkeden 18 bin alıcıyı Bursalı firmalarla bir araya getiren BTSO, sektörlerin ihracat hamlesine de güç katmayı sürdürüyor. 5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren ve 14 milyar doları aşkın ihracata imza atan Bursa iş dünyasına model projeleriyle öncülük eden BTSO, tekstil sektöründe ihracatı artıracak yeni bir hamle gerçekleştirdi.
SHOW BAŞLIYOR
‘Bursa Textile Show’ fuarı, 14-15-16 Kasım tarihleri arasında Uludağ Tekstil İhracatçı Birliği’nin de katkılarıyla Merinos AKKM’de gerçekleştirilecek. Fuarda, BTSO’nun yürüttüğü Tekstil ve Giysilik Kumaş UR-GE Projeleri kapsamında alım heyeti programı gerçekleştirilecek. Alım heyeti organizasyonunda 90'a yakın firma temsilcisi ürünlerini sergileyecek.
ALIM HEYETİNE KOLOMBİYA PERU, BREZİLYA, KANADA KATILIYOR
İki ayrı UR-GE Projesi ‘Bursa Textile Show’da yapacağı ortak alım heyeti programında yaklaşık 40 ülkeden 350’ye yakın yabancı firma temsilcisinin katılması hedefleniyor. Yabancı alıcıların önemli bir kısmı başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Avrupa ülkelerinden Bursa’ya gelecek. Alım heyetine ayrıca Kolombiya, Peru, Brezilya ve Kanada gibi uzak ülkelerden de yabancı iş insanları katılacak.
“5 BİNİ AŞKIN İŞ GÖRÜŞMESİNİN YÜZDE 40’I OLUMLU”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda olarak sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik UR-GE projelerine büyük önem verdiklerini söyledi. BTSO bünyesinde 14 ayrı Ur-GE Projesi’nin yürütüldüğünü kaydeden Başkan Burkay, Tekstil UR-GE Projesi kapsamında şimdiye kadar 4 ayrı alım heyeti programı düzenlendiğini vurguladı. Alım heyetlerinde toplamda 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildiğini dile getiren İbrahim Burkay, “BTSO liderliğinde gerçekleştirilen alım heyetlerinde tekstil sektörü temsilcilerimiz önemli ihracatlara imza attı. Yapılan iş görüşmelerinin yaklaşık yüzde 40’ı olumlu neticelendi” ifadelerini kullandı.
TFF SHOW ZAMANI
Organizasyon kapsamında ayrıca UTİB öncülüğünde BTSO’nun da katkılarıyla “Turkish Fashion Fabrics Show’ (TFF Show) etkinliği gerçekleştirilecek. Çarşamba akşamı bir otelde gerçekleştirilecek etkinlikte Bursalı tasarımcılar Bursa’da üretilen kumaşları tanıtma imkanı yakalayacak.
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Bursa Textile Show, 40 ülkeden iş insanlarını buluşturacak

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