FİNANS

"Bursa Textile Show" açılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 14:01 | Son Güncelleme

BTSO tarafından düzenlenen fuara yaklaşık 40 ülkeden 350'ye yakın iş insanının katılması bekleniyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen "Bursa Textile Show" 14 Kasım'da açılacak.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin katkılarıyla Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılacak fuara, 40 ülkeden 350'ye yakın iş insanının katılması bekleniyor.

Küresel Fuar Acentesi Projesi ile 160'ın üzerinde yurt dışı programında 6 bini aşkın iş insanını buluşturan, Ticari Safari Projesi ile de 100'e yakın ülkeden 18 bin alıcıyı Bursalı firmalarla bir araya getiren BTSO, sektörlerin ihracat hamlesine güç katmayı sürdürüyor.

Fuarda, 5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren, 14 milyar doları aşkın ihracata imza atan Bursa iş dünyasına model projeleriyle öncülük eden Odanın yürüttüğü Tekstil ve Giysilik Kumaş UR-GE Projeleri kapsamında alım heyeti programı gerçekleştirilecek. Alım heyeti organizasyonunda 90'a yakın firma temsilcisi ürünlerini sergileyecek.

Yabancı alıcıların önemli bir kısmı başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Avrupa ülkelerinden Bursa'ya gelecek. Alım heyetine ayrıca Kolombiya, Peru, Brezilya ve Kanada gibi ülkelerden iş insanları katılacak.

- "Tekstil sektörü temsilcilerimiz önemli ihracatlara imza attı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik UR-GE projelerine büyük önem verdiklerini belirtti.

BTSO bünyesinde 14 ayrı Ur-GE projesi yürütüldüğünü ifade eden Burkay, Tekstil UR-GE Projesi kapsamında şimdiye kadar 4 ayrı alım heyeti programı düzenlendiğini bildirdi.

Alım heyeti organizasyonlarıyla toplamda 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildiğini belirten Burkay, şunları kaydetti:

"BTSO liderliğinde gerçekleştirilen alım heyetlerinde tekstil sektörü temsilcilerimiz önemli ihracatlara imza attı. Yapılan iş görüşmelerinin yaklaşık yüzde 40'ı olumlu neticelendi. Bursa iş dünyası olarak sektörümüzü hareketlendirecek yeni bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyoruz. Sektörümüzün dış ticaret hacmine katkı sağlayacak alım heyeti programımızın sektörümüze dinamizm katacağına yürekten inanıyorum."

Organizasyon kapsamında ayrıca "Turkish Fashion Fabrics Show" yapılacak.

Sheraton Otel'de 14 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinlikte Bursalı tasarımcılar ürettikleri kumaşları tanıtma imkanı bulacak.

Fuar, 3 gün sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Textile Show Fuarı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

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