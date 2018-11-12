"Bursa Textile Show" açılıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen "Bursa Textile Show" 14 Kasım'da açılacak.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin katkılarıyla Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılacak fuara, 40 ülkeden 350'ye yakın iş insanının katılması bekleniyor.

Küresel Fuar Acentesi Projesi ile 160'ın üzerinde yurt dışı programında 6 bini aşkın iş insanını buluşturan, Ticari Safari Projesi ile de 100'e yakın ülkeden 18 bin alıcıyı Bursalı firmalarla bir araya getiren BTSO, sektörlerin ihracat hamlesine güç katmayı sürdürüyor.

Fuarda, 5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren, 14 milyar doları aşkın ihracata imza atan Bursa iş dünyasına model projeleriyle öncülük eden Odanın yürüttüğü Tekstil ve Giysilik Kumaş UR-GE Projeleri kapsamında alım heyeti programı gerçekleştirilecek. Alım heyeti organizasyonunda 90'a yakın firma temsilcisi ürünlerini sergileyecek.

Yabancı alıcıların önemli bir kısmı başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Avrupa ülkelerinden Bursa'ya gelecek. Alım heyetine ayrıca Kolombiya, Peru, Brezilya ve Kanada gibi ülkelerden iş insanları katılacak.