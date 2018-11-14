Canbolat, tekstilin Bursa'nın en güçlü yönlerinden birisi olduğuna işaret ederek, ocak-ekim döneminde tekstil ihracatının yüzde 6'lık artışla 7 milyar dolara yükseldiğini, bu rakama tekstilin başkenti Bursa'nın çok önemli katkıları olduğunu söyledi. Canbolat, "Çünkü Bursa'da tekstil sektörünün kadim bir geçmişi var. İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri olan Bursa bu kadim geleneğini bugün en modern şartlarda devam ettirmektedir." ifadesini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanındaki fuarın açılışında, Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük tekstil üretim merkezi olduğunu belirterek, "Türkiye, tekstil ihracatında dünyanın 7'nci büyük tedarikçisi konumunda. Son 20 yılda gelişen ve büyüyen Türkiye ile beraber tekstil sektörü de ciddi manada büyümüştür. Tekstil sektörü ülkemiz ekonomisinin en önemli sektörlerinden biridir. Negatif etkilerden en az etkilenen sektörlerden biri olması tekstil sektörünün en önemli avantajıdır." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) iş birliğinde, yaklaşık 50 ülkeden 350'ye yakın iş insanının katılımıyla düzenlenen "Bursa Textile Show" başladı.

- "Bursa, Türkiye tekstil sektörünün başkenti"

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin de fuarın Bursa için gurur verici olduğunu dile getirdi.

Tekstil sektörünün Türkiye ekonomisine katkı veren en önemli sektörlerden olduğunu vurgulayan Taşdelen, şunları söyledi:

"Bursa, Türkiye tekstil sektörünün başkenti. Dünyanın dört bir yanına 160'tan fazla ülkeye yılda 2 milyar dolarlık ihracat yapan bir tekstil sektörümüz var Bursa'da. Bu yaptığımız ihracat dünya standartlarının üzerinde. Kilogram başına 9,8 dolar gibi bir değerle ihracat yapıyoruz. Ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyoruz. 50'den fazla ülkeden ziyaretçi geldi. Başarılı bir fuar olacağına eminim."

- "Çok önemli misafirlerimiz ve ciddi alıcılarımız var"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da 50'den fazla ülkeden 350'nin üzerinde katılımcıyı BTSO olarak Ur-Ge Projesi kapsamında Bursa'ya getirdiklerini ifade etti.

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, Güney Amerika'dan Kuzey Afrika'ya kadar çok önemli misafirleri ve ciddi alıcıları ağırladıklarını belirten Burkay, "Yurt içinden de başta LC Waikiki ve Koton olmak üzere Türkiye'nin önemli markalarının satın alma ekipleri bugün aramızda olacaklar. Üç gün boyunca bu fuarda güzel ticaretler yapmayı hedefliyoruz. Öyle ümit ediyorum ki bu başlangıç Bursa'nın tekstil sektöründeki gücünü geleceğe taşıyacak." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın moda ve tekstil konusunda dünya piyasasında önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve yabancı iş insanları standları gezdi.

