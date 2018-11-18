"Bursa Textile Show" beklentileri aştı

Odadan yapılan açıklamaya göre, BTSO tarafından düzenlenen ve Bursa'da sektör temsilcilerini bir araya getiren Bursa Textile Show ilk yılında katılımcılar ve yabancı ziyaretçilerden tam not aldı. 80'in üzerinde firmanın stant açarak 2019-2020 sonbahar kış kumaş koleksiyonlarını sergilediği fuarda, trend ve modayı belirleyen Bursa'nın yüksek kaliteli ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Kuş, Bursa Textile Show'un tekstil sektörüne büyük güç kattığına dikkati çekerek, "Fuar sektöre önemli bir sinerji kazandırdı. Tekstilin başkenti olarak anılan Bursa'da sektöre yönelik düzenlenen bir fuar organizasyonunun olmaması önemli bir eksiklikti. Firmalarımız ağırlıklı olarak İstanbul veya yurt dışında düzenlenen fuarlara katılıyordu. Bursa'da böyle bir organizasyonu başlatmış olmamız, sektörün geleceği açısından oldukça değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Kuş, Bursa Textile Show adıyla düzenlenen etkinliğe 50 ülkeden 350'yi aşkın yabancı alıcının katıldığını, fuar süresince 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildiğini vurguladı. Fuara katılan her firmanın ortalama 60 iş görüşmesi yaptığını aktaran Kuş, yapılan görüşmelerin yaklaşık yüzde 50'sinin olumlu sonuçlanma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Fuarın son derece verimli geçtiğini vurgulayan Alemdar, "Fuarda her şey planladığımızdan çok daha iyi gitti. Nokta atışı bir fuar oldu. Odamız ve Ticaret Bakanlığının organizasyonuyla fuara katılan 350'ye yakın yabancı iş insanın yanı sıra farklı ülkelerden kendi imkanlarıyla Bursa'ya gelen yabancı alıcılar da oldu. Önümüzdeki yıl nisan ayında ikincisini düzenleyeceğimiz fuarımıza şimdiden birçok firma katılım sağlayacağının sözünü verdi." yorumunu yaptı.

Ventsa Tekstil Genel Müdürü Semih Kaynar ise Bursa Textile Show'un sektörün potansiyelinin tanıtılmasına önemli katkılar sağladığını belirterek, "Fuarın gelecek yıllarda çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Fuar, oldukça özenli ve düzenli bir biçimde organize edilmiş." açıklamasında bulundu.

- "Gelecek yıllarda da bu fuarı ziyaret etmeyi sürdüreceğim"

Başta Rusya, Belarus, Sırbistan olmak üzere Avrupa ülkelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Kolombiya, Hindistan, Peru, Meksika, Brezilya, Güney Afrika, Brezilya ve Kanada gibi ülkelerden de iş insanları katıldı.