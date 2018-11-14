FİNANS

Bursa Textile Show Fuarı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 13:44 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 'Bursa Textile Show’ fuarının açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün ilk defa kendi evimizde ve tekstil sektörünün merkezinde ilk fuarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Cansel ORUÇ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 'Bursa Textile Show’ fuarının açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün ilk defa kendi evimizde ve tekstil sektörünün merkezinde ilk fuarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Uludağ Tekstil İhracatçı Birliği’nin de katkılarıyla ‘Bursa Textile Show’ fuarı, Merinos AKKM’de açıldı. Açılışa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Ticari Safari Projesi kapsamında, yaklaşık 40 ülkeden 350’ye yakın iş insanının katılacağı fuar, 14-16 Kasım tarihleri arasında açık olacak. Açılışta konuşan İbrahim Burkay, tekstil sektörünün merkezi olarak adlandırılan Bursa'da bir ilkin gerçekleştirildiğinin altını çizerek, "Genelde giyim tekstillerinde Bursalı tekstilciler olarak biz hem ülkemizde, başta İstanbul olmak üzere, hem de dünyada bütün fuarların baş aktörü konumundaydık. Bugün ilk defa kendi evimizde ve tekstil sektörünün merkezinde üçüncü fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Tekstil sektöründe Bursa'nın önemi hepimiz için malum. Özellikle bugün geldiğimiz noktada 50'nin üzerinde ülkeden 350'nin üzerinde katılımcıyı BTSO olarak UR-GE projesi kapsamında Bursa'ya getirdik. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Güney Amerika'dan, Kuzey Afrika'dan da çok önemli misafirlerimiz var, ciddi alıcılarımız var" dedi. 'BU BAŞLANGIÇ TEKSTİLDEKİ GÜCÜ GELECEĞE TAŞIYACAK' Yurt içinden Türkiye'nin önemli markalarının satın alma ekiplerinin de katılacağını belirten Burkay, "3 gün boyunca inşallah bu fuarda güzel ticaretler yapmayı hedefliyoruz. Öyle ümit ediyorum ki bu başlangıç. Bursa'nın özellikle tekstil sektöründeki gücünü geleceğe de taşıyacak. Fuarımız hem sektörümüze, hem kentimize, hem de ihracatımıza hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu. TFF SHOW'DA KUMAŞLAR TANITILACAK Organizasyon kapsamında ayrıca UTİB öncülüğünde BTSO’nun da katkılarıyla 'Turkish Fashion Fabrics Show’ (TFF Show) etkinliği gerçekleştirilecek. Bu akşam bir otelde gerçekleştirilecek etkinlikte Bursalı tasarımcılar, kentte üretilen kumaşları tanıtma imkanı yakalayacak.

PARTNEREşinize fantazilerinizi anlatmanın basit ama etkili yollarıEşinize fantazilerinizi anlatmanın basit ama etkili yolları
Bursa Textile Show Fuarı başladıBursa Textile Show Fuarı başladı
Esnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertliEsnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

Bursa Textile Show Fuarı başladı

Bursa Textile Show Fuarı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.