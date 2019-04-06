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Bursa Textile Show yüz güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

Fuarı 40'a yakın ülkeden 400 yabancı alıcı ziyaret etti, 5 bine yakın ikili iş görüşmesi yapıldı - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş: - "Etkinliğimiz firmaların iş hacmini artırmasını sağladı, sektör temsilcileri yeni iş ortakları buldu"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Bursa Textile Show'u 40'a yakın ülkeden 400 yabancı iş profesyoneli ziyaret etti, 5 bine yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin desteğiyle 2 Nisan'da açılan fuarda, 90 civarında firma 2020 ilkbahar-yaz kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını sergiledi.

Rusya'dan İspanya'ya, ABD'den Hindistan'a yaklaşık 40 ülkeden 400 yabancı alıcı, etkinlik kapsamında kentteki firmaların temsilcileriyle bir araya geldi. 2 bin 200 kişinin ziyaret ettiği fuarda, 5 bine yakın ikili iş görüşmesi yapıldı.

Öte yandan, BTSO yetkililerinin, "Tekstil ve Giysilik Kumaş UR-GE Projeleri" kapsamında Polonya'nın Lodz kentinde "Lodz Fashion Meetings" adı altında yaptıkları ikili iş görüşmelerinin ardından Polonya'dan gelen 20'nin üzerinde firma temsilcisi Bursa'daki tekstilcilerle buluştu.

- "Önemli bir organizasyona imza attık"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, sektörün ihracatını artıracak önemli bir organizasyona imza attıklarını belirtti.

UR-GE ve Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında firmaları B2B organizasyonlarında ihracat yapabilecekleri firmalarla buluşturduklarını bildiren Kuş, "Etkinliğimiz firmaların iş hacmini artırmasını sağladı, sektör temsilcileri yeni iş ortakları buldu." ifadesini kullandı.

Fuara katılan firmalardan İpeker Tekstil'in Yönetim Kurulu üyesi İhsan İpeker de "Dünya genelinde katıldığımız fuarlarda görüştüğümüz birçok müşterimizle bu fuarda da bir araya gelerek iş birliklerimizi güçlendirme fırsatı elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Dubai'den gelen Sagar Raisinghan da fuarda çok iyi tekstil ürünleri sergilendiğini, yaptıkları iş görüşmelerinden firması açısından çok iyi dönüşler aldığını belirtti.

İspanya'nın Valencia kentinden gelen Silvia Maria Sanz da fuarda Bursa'nın en iyi tekstil üreticilerinin ürünlerinin sergilendiğini, siparişlerinin İspanya pazarında yoğun ilgi göreceğini düşündüğünü kaydetti.

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BTSO bursa Bursa Textile Show Fuarı

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