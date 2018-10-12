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Bursa Valiliği’nden, fiyat artışı ve stokçuluğa karşı genelge

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 19:06 | Son Güncelleme

BURSA Valiliği, 'Haksız fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin' genelge yayımladı.

BURSA, (DHA) - BURSA Valiliği, 'Haksız fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin' genelge yayımladı. Genelgeye aykırı davrandığı belirlenenler hakkında adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.
Valiliğin yayımladığı genelge ile kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Genelgede, kent sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, fiyatların uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması istendi. Ayrıca ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edilmesi gerektiği belirtildi.
Genelgede, "Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

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