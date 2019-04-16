"Bursa Yapı Fuarı" başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ organizasyonunda düzenlenen "Bursa Yapı ve Rising City Gayrimenkul Fuarı", 18 Nisan'da kapılarını ziyaretçilerine açacak.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, BTSO, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD), Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası (BEMO) iş birliğinde, Bursa Boya ve Dekorasyoncular Odası, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle organize edilen fuar, 18-21 Nisan'da TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda 80'den fazla proje, 9 bine yakın konut ve 500'ü aşkın ofis görücüye çıkacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan, kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep oluşturan bir konumdaki inşaat sektörünün, Türkiye ekonomisinin büyümesine büyük güç kattığını vurguladı.

Fuarın kısa sürede inşaat sektöründeki tüm paydaşların heyecanla beklediği bir etkinlik haline geldiğini aktaran Burkay, "Geçen yıl düzenlediğimiz fuarları 34 ülkeden ve yurt içinden 35 ilden gelen 46 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl fuara katılacak firmalarımız ziyaretçilere özel kampanya ve fiyat avantajları sunacak. Fuarlarımız sektöre canlılık katmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.