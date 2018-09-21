Bursa'da 9 projeye yaklaşık 1,5 milyon liralık hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörülüğü tarafından İPARD II 3'üncü başvuru döneminde 9 projeye 1 milyon 492 bin lira hibe verildi.
TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, desteklerin devam edeceğini söyledi.
Berksun, 42 ilde faaliyet gösterdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Kurumumuzun kuruluş amacı kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmektir. İPARD programları sayesinde faydalanıcılara yüzde 50 ile yüzde 65 arasında hibe desteği verilmektedir. İPARD 1 programında 42 ilde 10 bin 693 proje hayat buldu. 6,77 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Bunlara 3,15 milyar lira hibe ödemesi gerçekleştirildi. 2017 Nisan ayından itibaren üçüncü çağrı ilanına çıktık. Birinci ve ikinci çağrı ilanında toplam 52 milyon liralık yatırım potansiyeline yaklaşık 23 milyon lira hibe desteği vereceğiz."
Bursa İl Koordinatörlüğüne 21 Aralık 2017 tarihinde ilan edilen 3. başvuru ilanına 67 projenin geldiğini ifade eden Berksun, İPARD II 3'üncü başvuru çağrı döneminde sözleşme yapılacak projelerin, bir yenilenebilir enerji yatırımı, 6 arıcılık projesi, 2 makine ekipman parkı yatırımından oluştuğunu belirtti.
Berksun, toplamda 9 projeyle ilk grupta sözleşme imzalanacağını vurgulayarak, "Bu projelerin tamamlanmasıyla Bursa'ya ilk etapta 2,71 milyonluk yatırım sağlanacaktır. Bu yatırımlara yaklaşık 1 milyon 492 bin lira hibe desteği sağlanacak olup ilerleyen dönemlerde etap etap sözleşmeler imzalanmaya devam edecektir." dedi.
Konuşmaların ardından proje sahiplerine imzaladıkları sözleşme dosyaları TKDK Bursa İl Koordinatörü Berksun tarafından teslim edildi.
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