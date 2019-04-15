"Bursa'da Alman sermayeli 150 firma faaliyet gösteriyor"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "17. Türk-Alman Ticaret Günleri"nde Almanya ve Türkiye iş dünyası temsilcileri bir araya geldi. Almanya Büyükelçiliği, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası, Almanya Yakın ve Orta Doğu Yatırım Destek Birliğinin (NUMOV) iş birliğinde ve KOSGEB'in destekleriyle düzenlenen etkinlik BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, gelişmiş sanayisiyle Avrupa Birliğinin sürükleyici gücü konumunda bulunan Almanya'nın dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer aldığını söyledi. Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret hacminin 2018 yılında 36,5 milyar dolara ulaştığını ifade eden Burkay, "Ülkemizde Alman sermayeli 7 bin firmanın varlığı da ekonomik ilişkilerimizin derinliği açısından önemli bir göstergedir. Bursa'da da Alman sermayeli yaklaşık 150 firma faaliyet gösteriyor. Bursa'dan Almanya’ya bin 100 firmamızın ihracatı bulunuyor." dedi. Burkay, Bursa'nın Almanya ile yoğun ticari ilişkilere sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bursa geçen yıl Almanya'ya 2 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. BTSO olarak kentimizin ekonomik potansiyeline güç katma hedefiyle çok önemli projeleri hayata geçirdik. Baden Württemberg bölgesinin Alman ekonomisine kattığı Ar-Ge, inovasyon ve tasarım odaklı zenginliği model alarak Bursa'yı da yüksek teknolojili üretimin ve ihracatın merkezi haline getirmek amacıyla TEKNOSAB, KOBİ OSB, Model Fabrika, Mükemmeliyet ve Ar-Ge merkezlerini kent ekonomisine kazandırıyoruz. Bu noktada özellikle ülkemizin yeni sanayi devrimine geçişinin sembolü olarak 25 milyar dolarlık yatırım öngörüsü ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hayata geçirdiğimiz TEKNOSAB'da Alman firmalarının da yatırımcı olarak bulunması için girişimlerimizi başlattık." BTSO'nun yürüttüğü Küresel Fuar Acentesi ile üyelerini dünyanın en önemli fuarlarıyla buluşturduklarını dile getiren Burkay, Almanya'ya da 44 fuar ziyareti gerçekleştirildiğini ve bu ziyaretlere bin 500'ü aşkın üyenin katıldığını kaydetti. - "Türkiye orta sınıf ekonominin lokomotifi"

DEİK Türk-Alman İş Konseyi Başkanı ve Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young da Türkiye ve Almanya arasında yüzlerce yıllık köklü ilişkilerin ve stratejik ortaklıkların olduğunu söyledi. Türkiye'deki Alman şirketlerde 120 binden fazla kişiye istihdam sağlandığına dikkati çeken Young, şöyle konuştu: "Bu şirketlerin Türkiye'ye yaptığı toplam yatırım da şu ana kadar 10 milyar avroyu bulmuş durumda. 10 milyar avroluk kısmın 3 milyar avrosu da Bosch'tan geldi. Türkiye bizim ve Alman şirketleri için her zaman cazip bir ülke. Türkiye yüksek performanslı üretime sahip. Bursa'da iki fabrikamız iki kere arka arkaya EFQM ödüllerini kazandı. Ayrıca yüksek rekabetçi ve çok becerikli bir yan sanayimiz var. Bazı iş kollarında yerlileştirme oranlarımız yüzde 60'ı bulmuş durumda. Türkiye'deki kalifiye iş gücüyle beraber her sene 200 üniversiteden 800 bin mezun çıkıyor. Bu gençler yabancı dil ve gayet güzel eğitim almış durumda. Bizim için bu ikinci çok önemli nokta." Young, Türkiye'nin 2040 yılında nüfusunun 100 milyona ulaşacağını aktararak, "Türkiye'nin cazip pazar şartları ve elverişli demografik yapısına sahip. Ortalama yaş 31. Bu anlamda güçlü bir ülke ve tüketim pazarı. Türkiye orta sınıf ekonominin lokomotifi diyebiliriz. Avrupa Gümrük Birliği ve yatırım yapmak isteyen şirketler için devletin sunduğu çok cazip yatırım teşvikleri var." dedi.