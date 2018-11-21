FİNANS

Bursa'da aralık ayında 2 fuar birden açılacak

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 14:57 | Son Güncelleme

Network Fuarcılık tarafından düzenlenen "Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" ile "Bebek, Çocuk, Eğitim ve Kırtasiye Fuarı" aralık ayında gerçekleştirilecek

Bursa'da, Network Fuarcılık tarafından aralık ayında "Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" ile "Bebek, Çocuk, Eğitim ve Kırtasiye Fuarı" düzenlenecek.

Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı 5-8 Aralık'ta, Bebek, Çocuk, Eğitim ve Kırtasiye Fuarı ise 13-16 Aralık'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) kapılarını açacak.

Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, fuarların tanıtım toplantısında, yıl içinde düzenledikleri fuarların çoğunda hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı'nın 5-8 Aralık'ta yapılacağını ifade eden Eker, "Birincisini 8 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Merinos AKKM fuar alanında gerçekleştirmiştik. Birinci fuarın başarılı geçmesiyle birlikte bu fuarı her yıl düşünüyorduk ama sektörden talep gelmesi üzerine 6 ayda bir düzenlemeye karar verdik." diye konuştu.

Eker, bu fuarın profesyonellere yönelik bir fuar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Halka satışı olmayan sadece profesyonellerin düşünüldüğü, tanıtıma ve toptan satışa yönelik bir fuar olarak planlandı. Ayakkabı fuarımıza şehir dışından alıcılar getiriyoruz. Fuarlarımızı önce yerelde sonra ulusalda daha sonra da uluslararası hale getirmek istiyoruz. Birden bire uluslararası fuarlar yapmak gibi amacımız yok, yavaş yavaş büyütmeyi planlıyoruz fuarlarımızı."

Eker, Bebek, Çocuk, Eğitim ve Kırtasiye Fuarı'nı ilk kez düzenlediklerini söyledi. Eker, "Biz bunu iki fuar olarak planlamıştık daha gelen talepler neticesinde birleştirmek durumunda kaldık. Bu fuarımız da 13-16 Aralık'ta gerçekleştirilecek." dedi.

Bursa'da bin 200 kadar devlet okulu, 600'ün üzerinde de özel okul bulunduğunu belirten Eker, şunları kaydetti:

"Ana okulları, orta okullar, liseler olmak üzere yaklaşık 2 bin kadar eğitim kurumu var. Bu eğitim kurumlarının halka kendilerini tanıtmaya ihtiyaçları var. Halkın da eğitim kurumlarını tanımaya ihtiyacı var. Eğitim herkesin önem verdiği konu. Fuarlarımızda aynı zamanda sadece ticarete yönelik değil, eğitimi de ön plana alıyoruz. Paneller, çalıştaylar ve konferanslar da düzenliyoruz."

Bu yıl için 11 fuarın sözünü verdiklerini, bunlardan 2'sini birleştirip 9 fuar yaparak hedeflerine ulaştıklarını ifade eden Eker, gelecek yıl da en az 6 fuar yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

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