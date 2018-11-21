Bursa'da aralık ayında 2 fuar birden açılacak

Bursa'da, Network Fuarcılık tarafından aralık ayında "Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" ile "Bebek, Çocuk, Eğitim ve Kırtasiye Fuarı" düzenlenecek.

Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı 5-8 Aralık'ta, Bebek, Çocuk, Eğitim ve Kırtasiye Fuarı ise 13-16 Aralık'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) kapılarını açacak.

Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, fuarların tanıtım toplantısında, yıl içinde düzenledikleri fuarların çoğunda hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı'nın 5-8 Aralık'ta yapılacağını ifade eden Eker, "Birincisini 8 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Merinos AKKM fuar alanında gerçekleştirmiştik. Birinci fuarın başarılı geçmesiyle birlikte bu fuarı her yıl düşünüyorduk ama sektörden talep gelmesi üzerine 6 ayda bir düzenlemeye karar verdik." diye konuştu.

Eker, bu fuarın profesyonellere yönelik bir fuar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Halka satışı olmayan sadece profesyonellerin düşünüldüğü, tanıtıma ve toptan satışa yönelik bir fuar olarak planlandı. Ayakkabı fuarımıza şehir dışından alıcılar getiriyoruz. Fuarlarımızı önce yerelde sonra ulusalda daha sonra da uluslararası hale getirmek istiyoruz. Birden bire uluslararası fuarlar yapmak gibi amacımız yok, yavaş yavaş büyütmeyi planlıyoruz fuarlarımızı."