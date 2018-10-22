FİNANS

Bursa'da bin kişiye iş imkanı

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 13:03 | Son Güncelleme

Bursa'da faaliyet gösteren bir tekstil firması, 2019 sonuna kadar 750'si kadın olmak üzere bin kişi istihdam edecek - Yeşim Tekstil Üst Yöneticisi Şenol Şankaya: - "Yeşim Tekstil gerek kent, gerek ülke ekonomisine yaptığı pozitif katkıyı bundan sonra da artırarak sürdürecektir. 2019 yılı sonuna kadar firma bünyesine katılacak ortalama bin yeni çalışanımızla birlikte uzun soluklu yeni bir üretim sürecinin içine girmiş olacağız"

Nike, Zara, Hugo Boss, Esprit, Tommy Hilfiger, Converse, Uniqlo, Calzedonia ve Tchibo'nun da aralarında bulunduğu dünya devi 15 markaya üretim yapan Yeşim Tekstil, 2019 sonuna kadar 750'si kadın olmak üzere bin kişi istihdam edecek.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de tek çatı altında en fazla kadın çalışan istihdam eden firmalardan biri olan ve dünya markalarına hazır giyim, ev tekstili üretimi gerçekleştiren Yeşim Tekstil, kapasite ve istihdam artışına gitmeye hazırlanıyor.

Firma, geleceğe dönük planlamaları çerçevesinde 2019 yılı sonuna kadar bin kişilik ek istihdam sağlayarak çalışan sayısını 3 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor.

Yeşim Tekstil, 2019 yılı sonuna kadar devam edecek yeni işe alım sürecinde özellikle usta eğitmen, makineci, paketçi, ütücü, kalite kontrol elemanı, leke operatörü, kesim operatörü, serim, temizlik ve koli elemanı ile makine bakım ve elektrik bakım operatörü istihdam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşim Tekstil Üst Yöneticisi Şenol Şankaya, söz konusu istihdam hamlesini, müşterilerinin üretim hacmini Türkiye'de Yeşim Tekstil ile birlikte büyütme kararı alması sonucunda yaptıklarını bildirdi.

Bu kararın Türk tekstili adına da gurur verici olduğunu belirten Şankaya, büyürken müşterilerinin kalite ve sosyal uygunluk beklentilerine cevap verecek şekilde gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Şenkaya, bu süreçte gerek makine parkuru gerek ek istihdam anlamındaki planlamalarını da hızla hayata geçireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeşim Tekstil, geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünya markalarının en güvendiği ana tedarikçi olma misyonunu sürdürecektir. Bu misyona uygun olarak büyüme ve gelişim odaklı tüm adımları atmaya her zaman hazırız. Yeşim Tekstil gerek kent, gerek ülke ekonomisine yaptığı pozitif katkıyı bundan sonra da artırarak sürdürecektir. 2019 yılı sonuna kadar firma bünyesine katılacak ortalama bin yeni çalışanımızla birlikte uzun soluklu yeni bir üretim sürecinin içine girmiş olacağız."

İşe alınacak yeni çalışanların yüzde 75'inin kadın olacağına dikkati çeken Şankaya, böylelikle kadın istihdamı konusunda da büyük bir adım atacaklarını bildirdi.

Şankaya, kadın istihdamındaki en büyük engelin çocuk bakımı olduğunu belirterek, "Yeşim Tekstil çalışanlarının yüzde 51'i kadınlardan oluşuyor. Yeni alacağımız kadın çalışanlarla bu oran yüzde 60'ın üzerine çıkacak. Firma olarak 30. yılını kutladığımız kreşimizle, tüm çalışanlarımızın çocuklarının bakımını üstleniyoruz. Böylelikle çalışanlarımız en değerli varlıklarını kreşe getirerek akılları evde kalmadan çalışabiliyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bursa istihdam üretim Yeşim Tekstil

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