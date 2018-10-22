Bursa'da bin kişiye iş imkanı

Nike, Zara, Hugo Boss, Esprit, Tommy Hilfiger, Converse, Uniqlo, Calzedonia ve Tchibo'nun da aralarında bulunduğu dünya devi 15 markaya üretim yapan Yeşim Tekstil, 2019 sonuna kadar 750'si kadın olmak üzere bin kişi istihdam edecek.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de tek çatı altında en fazla kadın çalışan istihdam eden firmalardan biri olan ve dünya markalarına hazır giyim, ev tekstili üretimi gerçekleştiren Yeşim Tekstil, kapasite ve istihdam artışına gitmeye hazırlanıyor.

Firma, geleceğe dönük planlamaları çerçevesinde 2019 yılı sonuna kadar bin kişilik ek istihdam sağlayarak çalışan sayısını 3 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor.

Yeşim Tekstil, 2019 yılı sonuna kadar devam edecek yeni işe alım sürecinde özellikle usta eğitmen, makineci, paketçi, ütücü, kalite kontrol elemanı, leke operatörü, kesim operatörü, serim, temizlik ve koli elemanı ile makine bakım ve elektrik bakım operatörü istihdam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşim Tekstil Üst Yöneticisi Şenol Şankaya, söz konusu istihdam hamlesini, müşterilerinin üretim hacmini Türkiye'de Yeşim Tekstil ile birlikte büyütme kararı alması sonucunda yaptıklarını bildirdi.