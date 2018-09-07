FİNANS

Bursa'da çobanları buluşturan fuar

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 13:54 | Son Güncelleme

TARIM ve hayvancılığın Türkiye'deki önemli merkezlerinden Bursa'nın Karacabey ilçesinde, '2'nci Türkiye Çobanları Küçükbaş Hayvancılık ve Ekipmanları Tanıtım Günleri' başladı.

Bursa'da çobanları buluşturan fuar

BURSA, (DHA) - TARIM ve hayvancılığın Türkiye'deki önemli merkezlerinden Bursa'nın Karacabey ilçesinde, '2'nci Türkiye Çobanları Küçükbaş Hayvancılık ve Ekipmanları Tanıtım Günleri' başladı. Farklı illerden Karacabey'e gelen çobanlar, fuarda buluştu.
Karacabey Belediyesi'nin öncülüğünde, geçen yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören 'Türkiye Çobanları Küçükbaş Hayvancılık ve Ekipmanları Tanıtım Günleri', bu sene de ziyarete açıldı. Türkiye'nin farklı illerinden Karacabey'e gelen çobanlar, 9 Eylül'e kadar sürecek fuarda buluştu. Açılış konuşmasının ardından fuara, ilçe protokolü ve Karacabeyliler yoğun ilgi gösterdi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin, son yıllardaki başarılı adımlar sayesinde her alanda atağa kalktığını vurguladı. Özkan, geçmişte sadece tarımsal kimliğiyle anılan Karacabey'in artık sosyal, sportif, kültürel ve ekonomik yönden çağ değişimine tanıklık ettiğini kaydetti. İlçenin geçmişten bu yana tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye’de söz sahibi olduğunu da dile getiren Özkan, Karacabey'in 'cazibe merkezi' olacak potansiyelinin bulunduğunu söyledi.
Öte yandan fuar süresince 'Türk Çoban Köpekleri Türkiye Şampiyonası ve Koç Yarışması', 'Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları Yarışması', 'Damızlık Koç Yarışması' ve 'Damızlık Koç İhalesi' gibi pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da çobanları buluşturan fuar

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