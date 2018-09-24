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Bursa'da doğal gaz istasyonu 7 milyon liralık yatırımla yenilendi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 14:21 | Son Güncelleme

BURSA'da, yaklaşık 7 milyon TL'lik yatırımla, doğal gaz ana giriş istasyonu Gürsu RMS-A yenilendi.

Bursa'da doğal gaz istasyonu 7 milyon liralık yatırımla yenilendi

BURSA, (DHA)- BURSA'da, yaklaşık 7 milyon TL'lik yatırımla, doğal gaz ana giriş istasyonu Gürsu RMS-A yenilendi.
Bursa'nın doğal gaz ana giriş istasyonu Gürsu RMS-A, yaklaşık 7 milyon TL'lik yatırımla yenilendi. 1992 yılında BOTAŞ tarafından kurulan istasyonda birçok ekipmanı yenilemek, işletme-bakım faaliyetlerini kolaylaştırmak ve istasyon shelter binasının işlevselliğini artırmak için Haziran ayında revizyon işlemlerine başlayan Bursagaz, üç ayda çalışmalarını tamamladı.
İKİ ANA İSTASYON YEDEKLİ ÇALIŞIYOR
Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, firma yöneticileri ve revizyon işlemlerinde çalışan ekip, Gürsu istasyonuna teknik gezi düzenledi. Rapp, "Gürsu istasyonunda ileri teknoloji ve yeni ekipmanlar kullanarak yaptığımız revizyon ile birlikte, sürekli ve güvenli bir şekilde sağladığımız doğal gaz arzındaki kesinti ihtimalini minimuma indirmiş bulunuyoruz. Bursa halkının tamamının güvenilir, temiz ve konforlu yakıt olan doğal gazı kesintisiz bir biçimde kullanmasına büyük önem veriyoruz. Bu hedefimizi sağlam bir zemine oturtmak için çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz" dedi.
Doğal gaz arz güvenliği açısından iki ana şehir giriş istasyonunun yedekli yapıda çalıştığını belirten Dr. Markus Rapp, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Revizyon süresince şehrin doğal gaz arzını Nilüfer istasyonumuzdan sağladık. İlerleyen yıllarda şehrin gaz kullanımının arttığı durumlarda bir istasyondan arzı gerçekleştirilemezse diğer istasyon devreye girecek ve şehre iki taraflı gaz arzı sağlanabilecektir."
'SON TEKNOLOJİ BİR SİSTEM KURDUK'
Doğal gaz arzının sürekliliği açısından iki ana şehir giriş istasyonunun yedekli yapıda çalıştığını belirten Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden ise "İstasyonumuzun elektrik ve otomasyon altyapısını BOTAŞ şartnamesine uygun olarak en son teknoloji ürünlerle revize ettik. Ulusal iletim hattına direkt olarak bağlı bu istasyonumuzdan alınan doğal gazı, 70 bardan 40 bara düşürerek dağıtım şebekesine bağlı olan diğer alt istasyonlara ilettik. Kullandığımız teknoloji ile ekipmanların çalışma ömrünü uzatmayı ve gaz arzı sürekliliğini sağlam temellere oturtmayı hedefledik. Bursa halkı kış aylarındaki yoğun kullanımdan ya da yaz aylarında artan nüfustan etkilenmeden sürekli, konforlu ve güvenli bir şekilde doğal gaz kullanmaya devam edecek" diye konuştu.

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