"Bursa'da ekmeği en pahalı şekilde tüketmek istemiyoruz"

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların günlük enerjinin büyük bir bölümünü ekmekten karşıladığını belirterek, "Bu nedenle ekmek tüketiciler için hayati bir öneme sahiptir." dedi.

- "Bu çok ciddi bir rakamdır"

Vatandaşlar fırıncılar odasının ekmek fiyatlarını yeniden gözden geçirmesini ve yapılan son zammın geri çekilmesini talep ediyor.

Bursa'da 9 Eylül'de yapılan zamla 250 gram ekmek 1 lira 50 kuruştan satılıyor. Buna göre, Bursa'da yaşayan vatandaşlar, Türkiye'nin neredeyse tamamında azami kilogram fiyatı 5 lira olan ekmeğin kilogramını 6 liradan alıyor.

Bu kararlarla İstanbul ve Ankara'da halen ekmeğin kilogramı 5 liradan tüketiliyor.

Ankara'da yapılmak istenen zammın Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüş verilmemesi üzerine 200 gram ekmek 1 liradan satılmaya devam ederken dün de İstanbul'da 250 gram ekmeğin satışının 1 lira 25 kuruştan devam etmesi yönünde karar alındı.

Yılmaz, 5 nüfuslu bir ailenin günde 5 ekmek aldığı düşünüldüğünde günlük 7,5 lira, aylık da 225 lira sadece ekmeğe harcadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu çok ciddi bir rakamdır. Fırıncılar Odası başta olmak üzere ilgililer tarafından bu zammın yerinde ve haklı olup olmadığı noktasında yeniden bir değerlendirmeye alınmasının tüketici açısından son derece hayati bir önem taşıdığını belirtmek isteriz. Bu konuda çözümün kamunun elinde olduğunu tüketici olarak biliyoruz ve yardım istiyoruz. Gündemde olan Ankara ve İstanbul'daki ekmek zamları konusunda Ticaret Bakanlığı ile ilgili valilerin açıklamaları oldu. Ankara ve İstanbul'daki ekmek fiyatlarındaki değerlendirmenin Bursa için de yetkililer tarafından yapılmasını büyük yarar görüyoruz. İstanbul ve Ankara'dan yüzde 20 daha pahalı ekmek tüketiyoruz."

- "Ekmekte bir fiyat güncellemesi olması lazım"

Bursa'da fırından ekmeği 1,5 liradan aldığını ifade eden Mert Ersoy da fiyatın yüksek olduğunu savundu.

Ekmeğin temel gıda maddesi olduğunu vurgulayan Ersoy, "Asgari ücretle geçinen ve durumu iyi olmayan insanlar var. Bursa'da da biz ekmeği en pahalı şekilde tüketmek istemiyoruz. Niye ekmeğe diğer şehirlerden daha fazla verelim. Bursa'da ekmeğe yapılan zamla ilgili yeniden bir fiyat güncellemesi olması lazım." diye konuştu.

Bursalı Recai Şen de Bursa Fırıncılar Odasına fiyatları düşürmesi çağrısında bulunarak, "Bursa'da yaklaşık 1 ay önce yapılan zamdan beri ekmekler 1,5 liradan satılıyor. İstanbul'da ve Ankara'da nasıl düzenleniyorsa Bursa'da da düzenlenmesini istiyoruz" dedi.

Bursa Fırıncılar Odası Başkanlığı ise ekmekte fiyat artışına yönelik herhangi bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

