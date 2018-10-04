Bursa'da ekmek zammı iptal edildi

BURSA, (DHA)- BURSA'da ekmeğe geçen 3 Eylül'de yapılan zam iptal edildi. Zam kararıyla 250 gramı 1,25 liradan 1,50 liraya yükseltilen ekmek, 5 Ekim Cuma gününden itibaren tekrar 1,25 liradan satılacak.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ekmek zammı, Bursa Valiliği ile Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan toplantı neticesinde, 5 Ekim Cuma gününden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve 250 gram ekmek fiyatının önceki fiyatı olan 1,25 liradan satışının devamına karar verilmiştir" denildi.

