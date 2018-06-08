Bursa'da enerji şirketi çalışanları ve aileleri iftarda buluştu

BURSA, (DHA)- BURSA'da enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketin çalışanları ve aileleri, Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Limak Holding Enerji Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve Limak Uludağ Elektrik'in Bursa Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki iftar programına katılan personel ve aileleri, Ramazan ayında birlik ve beraberlik mesajı verdi. İftar davetine Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir ve Limak Enerji Dağıtım Grubu Genel Koordinatörü İsmail Ergüneş'in yanı sıra UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü ve Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac katıldı. Bursa ve ilçelerinde hizmet veren idari ve saha çalışanı personelin aileleriyle birlikte yer aldığı programa yaklaşık 1700 kişi katıldı. Ezan ile birlikte oruçlarını açan davetliler, tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi eşliğinde iftar yaptı.

Programda konuşan Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir iftar davetine katılan tüm çalışanlara ve davetlilere teşekkür ederek, "Dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı Ramazan ayında sizlerle bir kez daha iftar sofrasını paylaşmanın mutluluğu içindeyim. Bu akşam bir kez daha gördük ki, biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Ramazan ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde Allah tutulan oruçlarımızı kabul etsin. Şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Beraberliğimiz daim olsun" dedi.

RAMAZAN GELENEKLERİ UNUTULMADI

İftar yemeği sırasında tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi, davetlilerin beğenisini toplarken, Ramazan gelenekleri de unutulmadı. Karagöz ve Hacivat gösterisi ile eğlenen aileler, çocuklar için oluşturulan oyun alanında da keyifli vakit geçirdi.

3 BİN KİŞİ İFTAR YAPTI

Limak Enerji'nin her yıl geleneksel olarak Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da gerçekleştirdiği iftar etkinliklerine binlerce UEDAŞ ve Limak Uludağ çalışanı ve aileleri katılıyor. Bu yıl gerçekleştirilen iftara 3 binin üzerinde kişi katıldı. Gelenekselleşen iftar yemeklerinde çalışanların tanışması ve kaynaşması hedefleniyor.

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