Bursa'da erkenci kirazın hasadına başlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde erkenci kirazın hasadına başladı.

Ağırlıklı olarak İsaören Mahallesi ve çevresinde yetiştirilen erkenci kiraz kilogramı 6-7 liradan satılıyor.

İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl verimin geçen yıllara göre soğuk hava ve iklim şartları nedeniyle yaklaşık yüzde 25 düşük olduğunu söyledi.

Verim düşük olmasına rağmen piyasalardaki durumun kendilerini sevindirdiğini belirten Ulu, şöyle konuştu:

"Şu anda kirazın kilogramını 6-7 liradan göndermekteyiz. Rekolte yüksek. Şu anda piyasa da güzel. Meyvecilik olarak her geçen gün biz de diğer sektörlerde olduğu gibi teknoloji ile yarışmaktayız. Köyümüzde sadece kiraz değil, şeftali, elma, armut ile meyve üretimine devam ediyoruz. Daha önceki senelerde elmada ihracat yapılmıştı. Elmada ve şeftalide verim şu anda güzel. Rekolte çok yüksek. Güzel bir sezon bekliyoruz."

