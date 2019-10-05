FİNANS

Bursa'da eş zamanlı tarım ve hayvancılık fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 05.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 8 Ekim'de açılacak

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenen "Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" (BURTARIM 2019) ile "12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı", 8-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 14 ülkeden 285 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla kapılarını açacak fuarları, 250 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Sektörün gelişiminde önemli rol oynayacak, 5 salon ve açık bölümler halinde 52 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuarlarda, değeri "milyon lira" ile ifade edilen traktör ve ekipmanları, tohum, hayvancılık ekipmanları, sulama sistemleri, zirai ilaçlama teknolojileri, tarımsal mekanizasyonlar gibi pek çok ürün sergilenecek.

5 gün sürecek fuarlarda kurulacak iş bağlantılarının bölge ve ülke ekonomisine, traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarına katkı sağlaması, oluşacak iş hacmiyle ülke ve bölge ekonomisine güç katılması bekleniyor.

Katılımcı firmaların pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ve ihracatın artması amacıyla Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyadan gelecek alım heyetleri, Türk firmalarla buluşacak.

Fuarlar, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Portekiz, Rusya, Sırbistan ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 50'den fazla ülkeden gelecek binin üzerinde iş insanına ev sahipliği yapacak.

Girişin ücretsiz olduğu fuarlar, 8-11 Ekim'de 09.30-18.00, 12 Ekim'de 09.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ekonomide önemli bir yere sahip olan tarım ve hayvancılık sektörünün 8-12 Ekim'de Bursa'da buluşacağını belirtti. Ersözlü, "Burada gerçekleşecek ticari faaliyetlerle ülke ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlanıyor. Marka haline gelen bu buluşmalar, her yıl katlanarak büyüyor." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bursa fuar hayvancılık tarım

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