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Bursa'da gayrimenkul ve yapı fuarları başladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 17:29 | Son Güncelleme

Gayrimenkul ve yapı sektörlerinden 100 civarında firmanın katıldığı fuarlar dört gün sürecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenen Bursa Yapı Fuarı ile Rising City Gayrimenkul Fuarı başladı.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarların açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, inşaat sektörünün, 200'den fazla alt sektörü harekete geçiren dinamik yapısı ve 2 milyonu aşkın istihdam katkısıyla Türkiye ekonomisinin lokomotifleri arasında yer aldığını söyledi.

Sektörün, iş hacmine katkı sağladığını vurgulayan Şenocak, "Sektörün yalnızca iç piyasaya bağlı kalmaması ve yabancı ülkelerdeki iş fırsatlarını da değerlendirebilmesi adına Ticaret Bakanlığının destekleriyle Ur-Ge ve Hiser projelerini başlatacağımızı firmalarımıza müjdelemek istiyorum. İnşaat malzemeleri üretimi yapan firmalarımız için başlattığımız Ur-Ge projesi ve plan, proje, müşavirlik ve müteahhitlik işleri yapan firmalarımız için hayata geçireceğimiz Hiser projesiyle firmalarımıza yurt dışında yeni iş bağlantılarının da kapılarını aralayacağız." dedi.

Ekonominin yeniden ivme kazanmasıyla inşaat ve gayrimenkul sektörünün arzu edilen büyüme performansına yeniden kavuşacağına inandıklarını söyleyen Şenocak, Bursa Yapı Fuarı ile Rising City Gayrimenkul Fuarı kapsamında BTSO üyelerine önemli iş birliklerinin yolunu açtıklarını sözlerine ekledi.

- "Sektörün tüm dinamikleri bu fuarlarda"

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü de 17 yıldır aralıksız düzenlenen yapı fuarı ile 4 senedir organize edilen gayrimenkul fuarında önemli projelerin görücüye çıktığını belirtti.

Bursa'daki yapı fuarının, alanında Türkiye'deki üç büyük fuardan biri olduğunu dile getiren Ersözlü, şöyle konuştu:

"Bu yıl 100 civarında firmamız fuara katılıyor. İki holde yapı sektörü, iki holde de gayrimenkul projeleri yer aldı. BTSO'nun destekleri, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) ve Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odasının (BEMO) katkılarıyla fuarımızı hazırladık. Sektörünün tüm dinamikleri bu fuarlarda. Gayrimenkulde konut, ofis ve ticari alanlarından oluşan 81 farklı proje fuarda yer alıyor. Gayrimenkul bölümünde bu projeler arasında 8 bin 735 konut, 510 ofis ve 422 ticari alan görücüye çıktı. Yatırım yapmak isteyen, ev almayı düşünen ve dekorasyon araştırması yapmak isteyenleri fuarlara davet ediyorum."

Açılış kurdelesinin kesilmesi ve stantların gezilmesiyle sona eren törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç ile çok sayıda davetli katıldı.

Bursa Yapı ve Rising City Gayrimenkul fuarları 21 Nisan'da sona erecek.

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