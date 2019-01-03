FİNANS

Bursa'da gelir vergisi rekortmeni Muharrem Yılmaz oldu

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 13:07 | Son Güncelleme

BURSA'da 2017 yılı gelir vergisi rekortmeni 5 milyon 784 bin 258 TL ile Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.

Bursa'da gelir vergisi rekortmeni Muharrem Yılmaz oldu

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA'da 2017 yılı gelir vergisi rekortmeni 5 milyon 784 bin 258 TL ile Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz olurken, kurumlar vergisi rekortmeni ise adının açıklanmasını istemedi.
Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, 2017 yılı vergilendirme dönemine ait Türkiye geneli gelir ve kurumlar vergileri rekortmenlerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandığını hatırlattı. Karakaş, "Bursa ili genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, gelir ve kurumlar vergileri ilk 100 sıralamasına giren mükelleflerimiz belirlenmiştir. Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesine ödedikleri vergilerle katkıda bulunarak, vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getiren ve diğer mükelleflerimize örnek olan, ilk 100 sıralamasına girmiş bulunanlar başta olmak üzere, tüm mükelleflerimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.
YILMAZ BİRİNCİ OLDU
Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından internet sitesinde yapılan açıklamaya göre; Bursa'da gelir vergisi rekortmeni 5 milyon 784 bin 258 TL ile Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz olurken, ikinciliği 5 milyon 535 bin 686 TL ile Şükrü Karagül aldı. Listede üçüncü sırada yer alan Mehmet Celal Gökçen ise 4 milyon 485 bin 434 TL vergi ödedi. Dördüncü sırada yer alan Abdullah Kınabaş ile beşinci sırada yer alan Beytullah Kınabaş, 3 milyon 851 bin 651'er TL vergi öderken, altıncı sırada yer alan mükellef isminin açıklanmasını istemedi. Hüseyin Özdilek 2 milyon 912 bin 897 TL ile yedinci sırada, Erol Kılıkçıer ise 2 milyon 867 bin 65 TL ile sekizinci sırada yerini aldı. Dokuzuncu sırada yer alan mükellef ismini açıklamazken, 2 milyon 229 bin 54 TL ile Sabahattin Gazioğlu onuncu oldu.
BİRİNCİ İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ
Kurumlar vergisi listesinde ise birinci olan kurum isminin açıklanmasını istemedi. Kentte 25 milyon 239 bin 833 TL ile Pro Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ikinci, Bursagaz Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 24 milyon 656 bin 942 bin TL ile üçüncü oldu. Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sıradaki kurumlar isminin açıklanmasını istemezken, 15 milyon 447 bin 759 TL ile Contitech Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sekizinci sırada yer aldı. Dokuzuncu sırada yer alan mükellefin ismini açıklamadığı listede Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14 milyon 814 bin 801 Tl ile onuncu sırada yer aldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKız olarak doğdu diye babası asitle saldırdı!Kız olarak doğdu diye babası asitle saldırdı!
Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldıFındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı
Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladıMorhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pazar filesine talep yüzde 154 arttı

Pazar filesine talep yüzde 154 arttı

Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı

Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı

Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı

Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı

Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)

Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)

Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30

Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30

Aynes yeniden TMSF'ye devredildi

Aynes yeniden TMSF'ye devredildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.