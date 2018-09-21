FİNANS

Bursa'da "Gücümüz Eşitliğimiz" paneli

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 17:00 | Son Güncelleme

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin: - "Global Compact Türkiye'de bizler, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmak için öncelikli olarak WEPs'in (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) yayılması için çaba gösterdik. Şimdi 276 imzacı ile WEPs'te birinci sıradayız" - "Bu sadece bir taahhüt. Şirketlerimizin taahhütlerin ilerisine geçmeleri ve ilkeleri tüm değer zincirine yayabilmeleri için eğitim, proje ve iş birlikleri geliştiriyoruz"

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, "Global Compact Türkiye'de bizler, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmak için öncelikli olarak WEPs'in (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) yayılması için çaba gösterdik. Şimdi 276 imzacı ile WEPs'te birinci sıradayız." dedi.

Seçkin, Kadının Güçlenmesi Bursa Platformunca, Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Evi'nde düzenlenen "Gücümüz Eşitliğimiz" panelinin açılışında, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin sosyal ve ekonomik kalkınmaya en fazla katkı yapan hedefler arasında yer aldığını söyledi.

Kadının iş gücüne katılımına ilişkin araştırmalara işaret eden Seçkin, şöyle konuştu:

"Yapılan araştırmalar, 2025'e kadar kadın ve erkeklerin ekonomiye eşit katılımının küresel gayri safi yurt içi hasılasına 28 trilyon dolar katma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Global Compact Türkiye'de bizler, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmak için öncelikli olarak WEPs'in yayılması için çaba gösterdik. Şimdi 276 imzacı ile WEPs'te birinci sıradayız ancak bu sadece bir taahhüt. Şirketlerimizin taahhütlerin ilerisine geçmeleri ve ilkeleri tüm değer zincirine yayabilmeleri için eğitim, proje ve iş birlikleri geliştiriyoruz."

- "Hep birlikte çok daha güçlüyüz"

Global Compact Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş Başkanı ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur da kadının iş hayatındaki statüsünün yükseltilmesi adına gerekli farkındalığı daha geniş kitlelere yaymak adına çalıştıklarını ifade etti.

Yaklaşık iki yıl önce BUSİAD, BUİKAD ve Yeşim Tekstil koordinatörlüğünde Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu'nu kurduklarını ve 30 imzacı firma ile yol aldıklarını belirten Cesur, şöyle dedi:

"Kadının iş hayatında kendine daha fazla yer bulması ve toplumsal cinsiyet eşitliği, masamızda bulunan pek çok sorunun aşılması adına gereken çabayı harcayacağımızı ifade etmek isterim. Platformumuz, gelinen noktada hedeflerine uygun başarılı bir iş çıktısı elde ederek, ilerleyen yıllarda marka etkinlik haline gelmesini hedeflediği bir panele imza attı. Biliyoruz ki hep birlikte çok daha güçlüyüz."

- "Kadın desteklenmelidir"

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay da kadının iş dünyasına katılımının artmasının, sadece karlılığı değil değer yaratımını da artırdığını dile getirdi.

Kadın çalışan sayısının az olduğu firmalarda performansın ve karlılığın ilgili iş dalındaki ortalamaya göre düşük seyrettiğine dikkati çeken Türkay, şunları kaydetti:

"Kızların iyi bir eğitim almasını sağlayarak, kadın haklarını destekleyen kanunlar çıkararak, hamilelik izninde finansal destek vererek, çocuk bakımında kamusal kolaylıklar getirerek, hatta ailenin iki ferdinin de çalıştığı durumlarda vergisel avantajlar getirilerek kadın desteklenmelidir. Kadınların ev işlerindeki sorumluluğu da başka bir engel. Kadının iş hayatında yükselmesinde toplumun birçok ögesine görev düşüyor. Bu, en başta kanun yapıcılardan başlayıp, toplumun kendisinin görüş değişikliğine, en son kadınların kendilerine kadar uzanıyor."

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bursa Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu panel

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