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Bursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 5'incisi düzenlenen ve iş arayanlarla işverenleri aynı çatı altında buluşturan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde başladı.

Bursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladı

BURSA, (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 5'incisi düzenlenen ve iş arayanlarla işverenleri aynı çatı altında buluşturan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde başladı. Alanında Türkiye’nin en büyüğü olan ve Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği fuara, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi (BKK), Bursa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, bu yıl da iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdi. İnsan kaynakları ve istihdam alanında Türkiye’nin en kapsamlı organizasyonlarından biri olan etkinliğe, ‘10 holding ve 20 şirketler grubunun da yer aldığı’ toplam 191 firma 200 stantla katılıyor. Ziyaretçilerin firmalarla iş görüşmeleri yapmalarına imkan sunan organizasyonda, aynı zamanda Hakan Mengüç, Şermin Yaşar ve Ahmet Şerif İzgören’in katılımları ile 3 konferans verilecek. Ayrıca kişisel gelişime katkısı olması amacıyla sertifikalı 30 seminer düzenlenecek. Ziyaretçilerin fuar alanına, konferanslara ve sertifikalı seminerlere ücretsiz olarak girebileceği dev organizasyonun açılışı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ile Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak’ın da yer aldığı açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nitelikli insan gücünün önemine dikkat çekti.
'EN FAZLA İHTİYAÇ DUYULAN KONU NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ'
Türkiye’nin değişerek gelişimini sürdüren bir ülke olduğunu ve her alanda gerçekleştirilen kalkınma hamleleriyle ‘güçlü ülke’ hedefine adım adım ilerlediğini dile getiren Başkan Aktaş, bu süreçte en fazla ihtiyaç duyulan konunun nitelikli insan gücü olduğunu vurguladı. Başkan Aktaş, insan gücünün en iyi şekilde değerlendirilmesi, belirli eğitim ve tecrübe süreçlerinden sonra doğru yönlendirmelerle en yüksek verimin alınmasıyla kalkınmanın da hızlanacağını kaydetti. Bu noktada potansiyel iş gücünü oluşturacak kişilerle iş dünyası arasında yakın ilişkiler kurulmasının çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması tam da bu amaca hizmet için yapılıyor. Özellikle, Bursa Kent Konseyimize ve Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.
Bursa’nın önde gelen firmaları ile iş arayan veya kariyer gelişimini hedefleyen vatandaşların etkinlik sayesinde bir araya geleceğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Firmalar, açacakları stantlar ve seminer programlarıyla işgücüyle buluşacak, yer aldıkları sektörler hakkında bilgiler verecek ve insan kaynakları politikaları hakkında bilgilendirme yapacaklar. Ayrıca organize edilecek konferanslar ve seminerlerle insan kaynakları ile ilgili eğitimler hakkında katılımcılara yönelik bilgilendirmeler yapılacak, dolayısıyla vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerine katkılar sağlanacak. Bursa’mızın işgücü piyasasına önemli kazanımlar sağladığına inandığımız Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması’na vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. İşsizlikle etkin mücadeleye katkı sağlayacak olan bu etkinliğe katılımları ile destek olacak tüm firmalarımız başta olmak üzere, organizasyonun gerçekleşmesinde işbirliği ve desteğini esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
2017 YILINDA 1.5 MİLYON KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise yaptığı konuşmada, istihdam konusunun tüm devletlerin en önemli meselesi olduğunu söyledi. Devletlerin başarısının istihdamda attığı adımlar ve işsizlikle mücadelede uyguladığı programlar neticesinde farkını hissettirdiğini belirten Uzunkaya, 30 büyükşehirde istihdam fuarları düzenleyerek, iş arayanlar ve işverenleri bir araya getirdiklerini anlattı. Dünyanın günümüzde istihdamsız büyümeyi konuştuğunu fakat Türkiye’nin istihdamla büyümekte kararlı olduğunu ifade eden Uzunkaya, "Hepinizin yakından bildiği gibi tüm rakamlar ortada. 2018’in ikinci çeyreğinde de Türkiye 650 bin artı istihdamla Avrupa’nın tüm gelişmiş ülkelerini geride bırakan bir ülke. Eurospot verileri ortada, TÜİK verileri de ortada” şeklinde konuştu. Uzunkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2017 yılında başlatılan istihdam seferberliği neticesinde 1.5 milyona yakın kişinin işe yerleştirildiğini hatırlatarak, günümüzün ve yarınların en büyük meselesi olan istihdamda milletçe kararlı durarak büyük mesafeler kat ettiklerini vurguladı. Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal da çalışmalarını yakından takip ettiği İŞKUR’un son yılların en gözde kurumu olduğunu vurgulayarak, fuarın düzenlenmesi nedeniyle başta Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen de Bursa merkezinde çok ciddi bir organizasyona imza attıklarına dikkat çekerek, “Fuar aracılığıyla 10 bine yakın açık iş pozisyonunu karşılamayı düşünüyoruz. Bu organizasyon, iş arayanlar için önemli bir fırsat. Ülke ekonomisi için böylesi önemli bir etkinliğe verdikleri destek nedeniyle Büyükşehir Belediyemiz ve Bursa Kent Konseyi’ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, fuarda yer alan firmaların stantlarını tek tek ziyaret ederek, yetkililerden bilgiler aldı.

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Bursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladıBursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladıBursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladı

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