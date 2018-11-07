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Bursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 11:01 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, 500 milyar dolarlık maden rezervi belirlenen alanda kurulması planlanan Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin tamamlandığı bildirildi. Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, bölgede 45'ten fazla fabrika kurulacağını açıkladı.

Bursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandı

Muammer İRTEM/ORHANELİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, 500 milyar dolarlık maden rezervi belirlenen alanda kurulması planlanan Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin tamamlandığı bildirildi. Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, bölgede 45'ten fazla fabrika kurulacağını açıkladı.
Dağ ilçesi Orhaneli'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 2 profesör öncülüğünde, 10 akademisyenle yapılan çalışmalarda büyük miktarda mermer, kömür, krom, altın ve nikel rezervleri tespit edildi. Yaklaşık 10 ay süren çalışmada 105 milyar dolarlık bölümü mermer olmak üzere, toplamda 500 milyar dolarlık maden rezervi belirlendi.
'45-48 FABRİKA KURULACAK'
Bunun üzerine bölgede Maden OSB kurulması için çalışma başlatıldı. MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu, söz konusu alanda Maden OSB kurulması için yola çıktıklarını söyleyerek şöyle konuştu:
"Burada mermer var, kalsit var, feldspat var. Osmanlı zamanında bile bölgede madencilik vardı. 'Türkiye’nin ilk Maden OSB'ni Orhaneli’ne kuralım' diyerek harekete geçtik. Bu projenin ÇED aşaması bitti, kamulaştırma aşamasına geldik. Burada devletimizden yardım isteyeceğiz. Bu OSB'de çevreci bir üretim yapılacak ve bu da Türkiye’ye çok güzel bir emsal olacak. Zaten yeşil Bursa’da bize yakışan çevreci emsaller oluşturmaktır. Buraya 45-48 fabrika gelecek. Burada ciddi bir istihdam oluşacak. Orhaneli’nden Bursa'ya ciddi bir göç var. O göçü bu OSB ile tersine çevireceğiz."
'YERLİ VE MİLLİ YATIRIM'
Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu da MADSİAD ile rezervler hakkında yürüttükleri projenin sonuna geldiklerini ifade ederek şöyle dedi:
"Burada 500 milyar dolarlık rezerv var. Orhaneli’nin yer altı kaynakları çok zengin. Rezerv ve çeşitlilik olarak çok bol. Mermerin dışında; krom, kömür, nikel ve altın madeni oldukça fazla miktarda bulunuyor. Bunların hepsinin toplamı 500 milyar doları hakikaten geçiyor. Bu 500 milyar doları özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefi 500 milyar dolar olduğundan onu çağrıştırsın diye bunu yapıyorum. Kurulacak OSB'de yatırımlar tamamen yerli ve milli olacak."

FOTOĞRAFLI

Bursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandıBursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandıBursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandıBursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandı

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