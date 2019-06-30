Bursa'da meslek liselerine 20 milyon liralık destek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iş dünyası ve kalkınma ajansı BEBKA'nın katkılarıyla kurgulanan "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, kentteki 19 meslek lisesinin 20 milyon liraya yakın destekten faydalanması sağlanacak.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda tarafından Türkiye'nin yakın gelecekteki kilit konu başlıklarından biri olan mesleki eğitim alanında yeni bir hamle başlatıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa-Eskişehir-Bilecek Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim ve iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla yapılan istişare toplantısında destek verilecek okullar belirlendi. Protokol kapsamında belirlenen meslek liseleri projelerini hazırladı. 19 okulun hazırladığı farklı sektörlere dönük projeler için BEBKA'ya başvurular yapıldı.

Projede, 19 okulun başta yüksek teknoloji olmak üzere farklı alanlarda tematikleştirilmesi amaçlanıyor. Her okulun kendi alanına uygun iş dünyası kuruluşları ve BTSO Sektör Konseyleri ile eşleştirildiği projeyle firmaların ihtiyaçları doğrultusunda okullarda eğitim kalitesini yükseltecek makine, teçhizat ve atölye yatırımları gerçekleştirilecek.