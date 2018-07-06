Bursa'da metan gazından elektrik üretilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, metan gazından elektrik enerjisi elde etmek üzere projelendirilen ve yaklaşık 10 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılaması hedeflenen üretim tesisinin inşaatına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnegöl Katı Atık Depolama Alanı'nda yaklaşık 4 milyon dolarlık yatırımla inşa edilecek tesiste, metan gazından elektrik üretilecek.

İlk etapta 1,2 megavatsaat elektrik üretimi sağlanacak proje ilerledikçe üretimin 2,4 megavatsaate ulaşması ve tesisin yaklaşık 10 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Katı atıkları ekonomiye kazandıracak projenin ihalesi, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapıldı ve tesis için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından ön lisans verildi.

Tesis hizmete girdiğinde üretilecek elektrik, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'ye (UEDAŞ) satılacak ve 23 yıl boyunca yüzde 57,3 pay ve kira geliri Büyükşehir Belediyesine ödenecek.