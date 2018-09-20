Bursa'da Nefes Kredisi başvuruları başladı

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Nefes Kredisi'ni bir kez daha üyelerinin kullanımına sundu. İş dünyasının nakit ihtiyacına cevap verecek kredi için başvurular bugün başladı.

BTSO'nun TOBB öncülüğünde yeniden hayata geçirdiği Nefes Kredisi projesi kapsamında, üyelere yönelik en az 50 bin TL, en fazla da 200 bin TL olmak üzere kredi desteği verilmesi hedefleniyor. İlk 6 ay ana para ödemesiz, 12 ay eşit taksitli geri ödemeli, toplam 18 ay vadeli olacak programın aylık faiz oranı ise 1,85 olarak belirlendi. Kredi Garanti Fonu'nun da desteklediği Nefes Kredisi için Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları üzerinden başvuru yapılabilecek.

PİYASALAR 'NEFES' ALACAK

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 41 bini aşkın üyeye sahip BTSO'nun, 'KOBİ'ler için Nefes Kredisi'ne Türkiye'de en fazla katkı sağlayan odalardan olduğunu dile getirdi. BTSO olarak iş dünyasının nakit ihtiyacına yönelik başlatılan kredi destekleriyle KOBİ'lerin sorunlarına çözüm ürettiklerini belirten Başkan Burkay, geçen Nisan ayında başlatılan Nefes Kredisi ile Bursa iş dünyası temsilcilerinin yaklaşık 450 milyon liralık kaynaktan faydalandığını hatırlattı. Özellikle KOBİ niteliğindeki firmaların son dönemlerde güçlü desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Burkay, "BTSO olarak KOBİ'lerimizin en önemli meselesi olan teminatlandırma konusuna çözüm üretiyoruz. Özellikle Nefes Kredisi, yatırımcısına her zaman güven veren Türkiye'nin büyüme yolculuğuna da katkı sağlayacak" dedi.

'GÜÇLÜ EKONOMİ GÜÇLÜ KOBİ'LERLE OLACAK'

Nefes Kredisi ile Türkiye ve Bursa ekonomisinin can damarı olan KOBİ'lerin ticaret hayatına önemli bir destek sunduklarını kaydeden Başkan Burkay, "Nakit ihtiyacının yoğun olduğu bu dönemde yeni bir döneme başladık. Uygun faiz ve ödeme koşulları ile 50 bin TL ile 200 bin TL'ye kadar kredi desteği verilecek. Bu zorlu süreçlerde firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu adımlarla finansman talebindeki küçük ve orta ölçekli üyelerimiz, Nefes Kredisi ile kolay ve hızlı bir şekilde bu kaynağa ulaşacak. Ülkemiz gelecek hedeflerine güçlü KOBİ'lerle ulaşacaktır. Üreterek büyüterek, el birliğiyle ekonomimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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