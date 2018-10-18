FİNANS

Bursa'da suya ikinci indirim

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısından suya indirim çıktı.

Bursa'da suya ikinci indirim

BURSA, (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısından suya indirim çıktı. Geçen yıl Kasım ayında su fiyatlarına yüzde 10 indirim yapma kararı alan Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Kasım 2018'den itibaren yapılacak tüketimlerde geçerli olmak üzere su fiyatlarında yine yüzde 10 indirim yapma kararı aldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı Başkan Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, BUSKİ’nin su fiyatlarında indirim yapması ile ilgili rapor görüşüldü. Hatırlanacağı üzere vatandaşların su fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etmeleri üzerine konu ilk olarak geçen yıl Kasım ayında gündeme gelmişti. Başkan Aktaş’ın, Büyükşehir’de göreve başladığı ilk günlerde alınan kararla, su fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmişti. İlk indirim kararının ardından açıklama yapan Başkan Aktaş, su fiyatlarında yeniden bir düzenlemeye gideceklerini belirtmişti. Su fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmesi ile ilgili rapor, bugün Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı toplantısında görüşüldü. 1 Kasım’dan itibaren tüketilen su fiyatlarında geçerli olacak yüzde 10 indirim kararı oy birliğiyle kabul edildi. Bu karara göre BUSKİ’nin halen 1 milyon 311 bin abonesi, Aralık ayından itibaren faturalarını yüzde 10 indirimli ödeyecek.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladıİstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı
Bursa Turizm Fuarı açıldıBursa Turizm Fuarı açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Kendi işine kuran gençlere devletten 25 bin 532 lira

Kendi işine kuran gençlere devletten 25 bin 532 lira

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 'NAR' Projesi imzalandı

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 'NAR' Projesi imzalandı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Bursa Turizm Fuarı açıldı

Bursa Turizm Fuarı açıldı

Türk-İş Başkanı: Asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceğiz

Türk-İş Başkanı: Asgari ücret görüşmelerinin öne alınmasını isteyeceğiz

DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli

DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli

Sinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 lira

Sinop'ta palamut bolluğu; 4 palamut 10 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.