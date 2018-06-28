Bursa'da tarım ürünlerine dolu zararı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, dün gece etkili olan dolu, 9 kırsal mahalledeki yaklaşık 10 bin dekar tarım arazisinde zarara yol açtı.

Karacabey Ovası'ndaki Bakırköy, Uluabat ve Harmanlı başta olmak üzere 9 kırsal mahalledeki tarlalarda ekili domates, biber, karpuz, kavun, mısır ve salatalık gibi ürünler büyük ölçüde zarar gördü.

İlçedeki tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, doludan zarar gören tarlalarda hasar tespitine başladıklarını söyledi.

Ceylan, hasar tespitinin ardından çiftçinin zararının karşılanacağını ifade ederek, "Çiftçimiz hiçbir şekilde mağdur edilmeyecektir. Devletimiz her zaman olduğu gibi yine çiftçimizin yanında olacaktır." diye konuştu.

Karacabey İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemer Erken de "Arazilerde incelemelerimiz devam ediyor. Şu anki tespitlerimize göre Bakırköy, Uluabat ve Harmanlı başta olmak üzere toplam 9 kırsal mahallemizde ekili alanlar zarar görmüş durumda. Hazırlanacak rapor sonrasında net zarar ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.