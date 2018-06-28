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Bursa'da tarım ürünlerine dolu zararı

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 16:25 | Son Güncelleme

Karacabey ilçesinde, dün gece etkili olan dolu, 9 kırsal mahalledeki yaklaşık 10 bin dekar tarım arazisinde zarara neden oldu - Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer Ceylan: - "Çiftçimiz hiçbir şekilde mağdur edilmeyecektir. Devletimiz her zaman olduğu gibi yine çiftçimizin yanında olacaktır"

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, dün gece etkili olan dolu, 9 kırsal mahalledeki yaklaşık 10 bin dekar tarım arazisinde zarara yol açtı.

Karacabey Ovası'ndaki Bakırköy, Uluabat ve Harmanlı başta olmak üzere 9 kırsal mahalledeki tarlalarda ekili domates, biber, karpuz, kavun, mısır ve salatalık gibi ürünler büyük ölçüde zarar gördü.

İlçedeki tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, doludan zarar gören tarlalarda hasar tespitine başladıklarını söyledi.

Ceylan, hasar tespitinin ardından çiftçinin zararının karşılanacağını ifade ederek, "Çiftçimiz hiçbir şekilde mağdur edilmeyecektir. Devletimiz her zaman olduğu gibi yine çiftçimizin yanında olacaktır." diye konuştu.

Karacabey İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemer Erken de "Arazilerde incelemelerimiz devam ediyor. Şu anki tespitlerimize göre Bakırköy, Uluabat ve Harmanlı başta olmak üzere toplam 9 kırsal mahallemizde ekili alanlar zarar görmüş durumda. Hazırlanacak rapor sonrasında net zarar ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "70-80 bin ton civarında mahsul zarar gördü"

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem de 2014'teki sel felaketinden sonra şimdi de dolu felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Şu ana kadar yapılan incelemelerde Bakırköy, Uluabat ve Harmanlı başta olmak üzere 9 kırsal mahallede yaklaşık 10 bin dekar alanda zararın söz konusu olduğunu kaydeden Erdem, "70-80 bin ton civarında mahsul zarar gördü. Bu zarar çiftçiye çok ağır gelecektir." dedi.

Erdem, miraslı arazilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olamamasından dolayı çiftçinin TARSİM sigortasını da yaptıramadığını dile getirerek, "Afet dönemlerinde çiftçilerin yanında olunması adına ÇKS'si olmayan ve TARSİM sigortası yaptıramayanların da devletimizin yanında olmasını istiyoruz. Bu noktada sadece Karacabey değil, Mustafakemalpaşa'daki çiftçilerin de çok fazla zarar gördüğüne bizzat giderek şahit oldum. Büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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