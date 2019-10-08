FİNANS

Bursa'da tarım ve hayvancılık fuarları başladı

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 15:37 | Son Güncelleme

Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı ziyarete açıldı - TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü: - "İlk saatlerden itibaren iyi bir katılım oldu. 55'ten fazla ülkeden ziyaretçilerimiz var"

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenen, Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (BURTARIM 2019) ile 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı.

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 14 ülkeden 285 firma ve temsilciliğin katılımıyla gerçekleştirilen fuarlar, 5 salon ve 52 bin metrekare alanda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fuarlar için Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslar'a kadar geniş bir coğrafyadan alım heyetleri, traktör ve ekipmanları, tohum, hayvancılık ekipmanları, sulama sistemleri, zirai ilaçlama teknolojileri, tarımsal mekanizasyonlar gibi pek çok ürünü sergileyen Türk firmalarıyla bir araya geliyor.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarların Türk tarım sektörünün en önemli buluşmalarından olduğunu söyledi.

Yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Ersözlü, "Fuarların açıldığı ilk saatlerden itibaren iyi bir katılım oldu. Yurt dışından 55'ten fazla ülkeden ziyaretçilerimiz var." dedi.

Ersözlü, firmaların en yeni ürünlerini, tarım sektörünün yeniliklerini bu organizasyonlarda tanıttığını dile getirdi.

En yeni traktör ve biçerdöverlerin Türkiye lansmanının bu etkinliklerde yapıldığını belirten Ersözlü, şöyle konuştu:

"İlk günden itibaren iyi siparişler alındığını duyuyoruz. İnşallah fuarın son gününe kadar da iyi bir ticarete ev sahipliği yapmış oluruz. Yurt dışından alım heyetleri fuarlara yoğun ilgi gösteriyor. Bu ülkeler, daha çok Türkiye'nin potansiyel ihracat yapabilme kapasitesi olan ülkeler. Bununla beraber yeni pazarlar da şu anda burada ziyarette. Afrika'nın orta bölgeleri, Sahraaltı Afrika, Orta Doğu ülkeleri... Afrika'dan Asya'ya, Doğu Avrupa ülkelerinden Arap Yarımadası'na çok farklı bölgelerden misafirlerimiz var. Ziyaretçiler hem fuarda ticaret yapacak hem de Bursa şehir ekonomisine katkı sağlayacak. Şu anda otellerde doluluk oranı çok yüksek, esnafın yüzü gülüyor."

Ersözlü, tarım fuarında 50 bin liradan başlayıp 1 milyon liraya kadar çıkan, yüksek beygir gücüne sahip akıllı traktörlerin sergilendiğini de sözlerine ekledi.

- TürkTraktör'den "fabrika montajlı" traktör tanıtımı

Fuarda yeni ürünlerini tanıtan TürkTraktör'ün Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Akyüz de firma olarak bir ilke imza attıklarını söyledi.

Akyüz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez fabrika montajlı olarak yerli traktörü Türk çiftçisiyle, dünya çiftçisiyle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Ürünümüz zaten kendisini ispatlamış TD serisi traktörün üzerine uydu dümenleme sisteminin fabrikada monte edilmesiyle ortaya çıktı. Ürünümüzün adı MasterDrive. MasterDrive, çiftçinin birim alandan aldığı verimi artırmak için geliştirildi. Sadece verimi artırmakla da kalmayıp çiftçinin girdi maliyetlerini de düşürmemiz gerekiyor. Bunların başında mazot, gübre, ilaç önemli yer tutuyor. Çiftçi, uydudan konumu belirleyerek bu işlemleri yaptığı için daha az gübre, mazot, ilaç harcayarak birim alandan daha fazla verim elde ediyor. Çiftçi zamanla da yarışıyor. Gece de çalışma imkanı onlar için büyük bir nimet. Çiftçi, bu traktörle beraber gece çalışma imkanına da sahip oluyor."

Akyüz, traktörü fabrika montajlı sunduklarını, çiftçilerin bu araç için sübvansiyonlu kredilerden faydalanabileceklerini ifade etti.

Sadece 150 adet üretilen TTJunior modelinin de fuarda sergilendiğini aktaran Akyüz, "Kendisini ispatlamış TD4 bahçe serisinde yüzde 5 indirim imkanı sağlıyoruz. TürkTraktör Finans'ta yüzde 0,87 aylık faizle başlayan kredi imkanımız var. Vakıfbank'ta da aylık 0,69 gibi çok uygun bir faizle çiftçilerimizi traktörle buluşturuyoruz." dedi.

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur da katıldı.

Girişin ücretsiz olduğu fuarlar, 11 Ekim'e kadar 09.30-18.00, 12 Ekim'de de 09.30-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
bursa fuar hayvancılık tarım

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