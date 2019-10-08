Bursa'da tarım ve hayvancılık fuarları başladı

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenen, Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (BURTARIM 2019) ile 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı.

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 14 ülkeden 285 firma ve temsilciliğin katılımıyla gerçekleştirilen fuarlar, 5 salon ve 52 bin metrekare alanda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fuarlar için Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslar'a kadar geniş bir coğrafyadan alım heyetleri, traktör ve ekipmanları, tohum, hayvancılık ekipmanları, sulama sistemleri, zirai ilaçlama teknolojileri, tarımsal mekanizasyonlar gibi pek çok ürünü sergileyen Türk firmalarıyla bir araya geliyor.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarların Türk tarım sektörünün en önemli buluşmalarından olduğunu söyledi.

Yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Ersözlü, "Fuarların açıldığı ilk saatlerden itibaren iyi bir katılım oldu. Yurt dışından 55'ten fazla ülkeden ziyaretçilerimiz var." dedi.