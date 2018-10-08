Bursa'da tarım ve hayvancılık fuarları

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'nin Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) işbirliğiyle düzenlediği "Bursa 16'ncı Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (BURTARIM 2018)" ile "Bursa 11'inci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı" 9 Ekim'de kapılarını açacak.
TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölge ve ülke ekonomisini canlandırma amacının yanı sıra sektörün gelişimine, güçlü ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlamayı hedefleyen fuarlar, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.
Traktörden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar geniş ürün grubu ile dikkati çeken fuarlarda 20 ülkeden 400'e yakın firma ve firma temsilciliği stant açacak. Fuarlara 50'den fazla ülkeden yaklaşık bin iş adamının gelerek, çeşitli iş birliklerine imza atması bekleniyor.
Katılımcı firmaların pazarlama faaliyetlerini geliştirmek, çiftçileri yeni teknolojilerle buluşturarak verimliliklerini arttırmak ve nihayet ülke ihracatının artmasına katkı sağlamak amacı ile Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan alım heyetleri organize edildi.
- "Fuarlarda akıllı tarım uygulamalarını göreceğiz"
Açıklamada, görüşlerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye'de düzenlenen tüm tarım fuarları arasında 7 iklim kuşağına uygun ürün yelpazesinin sergilendiği tek fuar olma özelliği taşıyan fuarların, bugün itibariyle 7 salon ve açık alandan oluşan 75 bin metrekare alanda kapılarını açan dev bir sektör buluşması haline geldiğini vurguladı.
Ersözlü, beş gün boyunca gerçekleşecek fuarların tarım ve hayvancılık sektörünün tüm yapı taşlarını Bursa'da buluşturacağına değinerek, şunları kaydetti:
"Geniş ürün grubu içinde endüstri 4.0 ile gelen akıllı tarım uygulamalarını da göreceğiz. Ürün çeşitliliğinden toprağın işlenmesine, hasattan ilaçlamaya kadar tüm aşamaları kolaylaştıran teknolojiler Endüstri 4.0 ile toprağı daha verimli hale getirmektedir. Tarımsal mekanizasyonun ve yeni nesil teknolojilerin gelişmesiyle önemi artan akıllı tarım uygulamalarının yer alacağı fuarların bölge ve ülke ekonomisine katma değer sağlamasını hedefliyoruz. Coğrafi ve iklimsel şartlar yönünden elverişli bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin tarım üretimi giderek artan tarımsal kaynakları, bereketli toprakları, yüksek üretim gücüyle önemli şehri olan Bursa'da düzenlenen fuarlarda, katılımcı firmaların yapacağı lansmanlar da dikkat çekecek."
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