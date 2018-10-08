Bursa'da tarım ve hayvancılık fuarları

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'nin Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) işbirliğiyle düzenlediği "Bursa 16'ncı Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (BURTARIM 2018)" ile "Bursa 11'inci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı" 9 Ekim'de kapılarını açacak.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölge ve ülke ekonomisini canlandırma amacının yanı sıra sektörün gelişimine, güçlü ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlamayı hedefleyen fuarlar, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Traktörden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar geniş ürün grubu ile dikkati çeken fuarlarda 20 ülkeden 400'e yakın firma ve firma temsilciliği stant açacak. Fuarlara 50'den fazla ülkeden yaklaşık bin iş adamının gelerek, çeşitli iş birliklerine imza atması bekleniyor.

Katılımcı firmaların pazarlama faaliyetlerini geliştirmek, çiftçileri yeni teknolojilerle buluşturarak verimliliklerini arttırmak ve nihayet ülke ihracatının artmasına katkı sağlamak amacı ile Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan alım heyetleri organize edildi.