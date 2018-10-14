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Bursa'da tarım ve hayvancılık fuarları

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 16:04 | Son Güncelleme

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'nin TARMAKBİR iş birliğiyle düzenlediği "Bursa 16'ncı Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" ile "Bursa 11'inci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı"nı 58 ülkeden 261 bin 458 kişi ziyaret etti

Bursa 16. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 11'inci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı sona erdi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) ve TÜYAP iş birliğiyle Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarları 58 ülkeden 261 bin 458 kişi ziyaret etti.

Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan alım heyetlerini ağırlayan fuarları ziyaret eden ülke sayısında geçen yıla göre yüzde 11 artış görüldü.

Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Mali, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan'dan gelen binin üzerinde iş insanı ile katılımcı firmalar arasında ticari iş birliktelikleri kuruldu.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB ve Uludağ İhracatcı Birliği desteği ile fuar merkezinde bulunan Uludağ Konferans Salonu'nda, yurt dışından gelen iş adamları ile katılımcı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 58 ülkeden 261 bin 458 kişi tarafından ziyaret edilen fuarların ülke ve bölge ekonomisine katma değer sağladığını bildirdi.

Ersözlü, traktörlerden bitkisel üretime, sulama sistemlerinden ilaçlama ekipmanlarına kadar geniş ürün grubunun yer aldığı fuarların, üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Katılımcı firmalar tarafından gerçekleştirilen ürün lansmanları ile de son teknolojiler sergilendi. Önümüzdeki yıl 8-12 Ekim'de 17. kez düzenleyeceğimiz Bursa tarım ve hayvancılık fuarlarında tekrar bir arada olmayı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bursa Tarım ve Hayvancılık fuarları sona erdiBursa Tarım ve Hayvancılık fuarları sona erdi
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