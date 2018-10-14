Bursa'da tarım ve hayvancılık fuarları

Bursa 16. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 11'inci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı sona erdi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) ve TÜYAP iş birliğiyle Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarları 58 ülkeden 261 bin 458 kişi ziyaret etti.

Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan alım heyetlerini ağırlayan fuarları ziyaret eden ülke sayısında geçen yıla göre yüzde 11 artış görüldü.

Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Mali, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan'dan gelen binin üzerinde iş insanı ile katılımcı firmalar arasında ticari iş birliktelikleri kuruldu.