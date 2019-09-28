Bursa'da tarım ve hayvancılık fuarları

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'nin Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlediği "Bursa 17'nci Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" ile "Bursa 12'nci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı" 8 Ekim'de kapılarını açacak.

Etkinliklere ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 8-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek fuarlara, 14 ülkeden 275 firma ve firma temsilciliği katılacak. 5 salon ve açık alanda toplam 50 bin metrekarede yaklaşık 300 bin ziyaretçi hedefiyle başlayacak ve 5 gün boyunca ziyarete açık olacak fuarların traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarını artırması bekleniyor.

Bursa tarım ve hayvancılık fuarlarıyla sektör profesyonelleri ve ilgilileri, ürün çeşitliliğinden toprağın işlenmesine, hasattan ilaçlamaya kadar tüm aşamaları kolaylaştıran teknolojileri görebilecek, en düşük maliyetle en kaliteli ürünü alabilmeleri anlamında aynı çatı altında buluşabilecek.