FİNANS

Bursa'da tarım ve hayvancılık fuarları

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2019 16:55 | Son Güncelleme

Tarım ve hayvancılık sektörlerinin tüm yapı taşlarının sergileneceği fuarlarda, iş hacminin artırılması, traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarına ve ülke ekonomisine katma değer sağlanması hedefleniyor - TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü Ersözlü: - "Sektör profesyonelleri tarım ve hayvancılık modernizasyonu için teknolojik hizmetlerin tanıtıldığı platformlara ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda Bursa tarım ve hayvancılık fuarları ihtiyaçların karşılanması noktasında bir sektör buluşması haline gelmeye devam ediyor"

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'nin Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlediği "Bursa 17'nci Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" ile "Bursa 12'nci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı" 8 Ekim'de kapılarını açacak.

Etkinliklere ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 8-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek fuarlara, 14 ülkeden 275 firma ve firma temsilciliği katılacak. 5 salon ve açık alanda toplam 50 bin metrekarede yaklaşık 300 bin ziyaretçi hedefiyle başlayacak ve 5 gün boyunca ziyarete açık olacak fuarların traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarını artırması bekleniyor.

Bursa tarım ve hayvancılık fuarlarıyla sektör profesyonelleri ve ilgilileri, ürün çeşitliliğinden toprağın işlenmesine, hasattan ilaçlamaya kadar tüm aşamaları kolaylaştıran teknolojileri görebilecek, en düşük maliyetle en kaliteli ürünü alabilmeleri anlamında aynı çatı altında buluşabilecek.

Katılımcı firmaların pazarlama faaliyetlerini geliştirmek, çiftçileri yeni teknolojilerle buluşturarak verimliliklerini arttırmak ve nihayet ülke ihracatının artmasına katkı sağlamak amacıyla Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan alım heyetleri organize edildiği belirtilen fuarlar, pek çok ülkeden binin üzerinde iş insanına ev sahipliği yapacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, tarım ve hayvancılık alanlarında güçlü bir modernleşme yaşandığını belirterek, "Sektör profesyonelleri tarım ve hayvancılık modernizasyonu için teknolojik hizmetlerin tanıtıldığı platformlara ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda Bursa tarım ve hayvancılık fuarları ihtiyaçların karşılanması noktasında bir sektör buluşması haline gelmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bursa tarım fuarı TÜYAP

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