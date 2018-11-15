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Bursa'da tekstil firmaları destek bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 13:01 | Son Güncelleme

BURSA'nın önemli tekstil bölgelerinden olan Vişne Ticaret Bölgesi'nde 8 işletme, ekonomik nedenlerle işçilerini işten çıkarıp, faaliyetlerini durdurdu.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın önemli tekstil bölgelerinden olan Vişne Ticaret Bölgesi'nde 8 işletme, ekonomik nedenlerle işçilerini işten çıkarıp, faaliyetlerini durdurdu. İşletme sahiplerinden Mert Çetinkal, "1,5 milyon liralık yatırım yapmıştım, şimdi 10 işçimi de işten çıkardım. Gerçekten zor durumdayız. Evde ekmek bekleyen eşim, çocuğum var" dedi. Sosyal medyada da durumunu anlatan bir video paylaşan Çetinkal, yetkililerden çözüm istedi.

Vişne Ticaret Bölgesi'nde kurulu bulunan tekstil firmalari, döviz kurundaki artış nedeniyle zor duruma düştü. Bölgede faaliyet gösteren 8 tekstil firması, işçilerini işten çıkartıp, faaliyetlerini durdurdu.

Yetkililerden yardım isteyen firma sahiplerinden Mert Çetinkal, bir ay içinde 10 işçisini çıkarıp, faaliyetlerini durdurduğunu söyledi. 3 yıl içinde 1,5 milyon liralık yatırım yaptığını belirten Çetinkal, "İşler gün gün geriye gitmeye başlayınca 10 kişiden 8 kişiye düştük. En son bu krizde dayanamayıp, kapatmak zorunda kaldık. Bütün elemanlarımı üzülerek çıkarmak zorunda kaldım. Şu an sıkıntılı bir durumdayım. Buradan cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine sesleniyorum, bize bir yardımcı olun. Gerçekten zor durumdayız. Evde ekmek bekleyen eşim, çocuğum var" dedi.

Çetinkal, yaşadığı sorunları anlatıp, devlet büyüklerinden yardım istediği bir videoyu da sosyal medya hesaplarında paylaştı.

'SURİYELİLER VERGİSİZ İŞ YAPIYOR'

Aynı bölgede çalışan Suriye uyruklu çalışanların vergi ödemeden daha düşük maliyetlerle iş yaptığını iddia eden Çetinkal, "Suriyelilerin kendi dükkanlarında vergi levhaları yok. Bunları denetleyen dahi yok. Biz burada her işimizi resmi olarak yaparken, işin içinden çıkamadık, sonunda kapatmak zorunda kaldık. Suriyeliler ise kayıt dışı, hiçbir şekilde denetlenmiyor" dedi. Çetinkal, "Çalışan elemanların tazminatını ödedim. Daha sonra kenarda 3- 5 birikimim vardı. Onu da elektrik, su ve kiraya verdim. Şu an cebimde sadece bir aylık kiram kaldı. Onu da yatırınca ne yapacağım bilmiyorum. Yer sahibi çık derse, bu 4-5 tonluk makineleri alıp götürme şansım yok. Buradaki makineleri satmaya kalksan satamaz, atmaya kalksan atamasın. Bu makineler seni yer bitirir. Hurdacıya versen tamamen zarardasın, para yapmaz" şeklinde konuştu.

'İTHAL KUMAŞ VERGİLERİ ARTIRILMALI'

Sektördeki ekonomik sıkıntılara karşı ithal kumaş vergilerinin artırılması gerektiğini söyleyen Çetinkal, "Vergiler düşük olunca, kumaş dışarıdan getiriliyor. Bunla ilgili bir çalışma yapılsa, iç piyasada bir hareketlilik başlayacak. Son elektrik zammı iyice belimizi büktü. Elektrik zammının geri alınması lazım. Benim 9 makinem var. Zamsız faturalarda 9 bin lira geliyordu. Şu an 15 bin lirayı geçti" dedi.

Bölgede 8-10 işletmenin kapalı olduğunu söyleyen Çetinkal, "Onlar da benim durumumdalar. Evlerine ekmek götürecek durumları dahi yok. Her gün o insanlarla oturuyoruz, içtiğimiz çayın bile hesap yapıyoruz. O derece sıkıntılı durumdayız" diye konuştu.

Başka bir işletme sahibi Faik Sarpdere ise, "10 günlük bir işim var önümde. 10 gün sonra kapatacağım Allah’ın izniyle. Elektriğimizi ödeyemiyoruz. Çok komik rakamlara iş yapıyoruz. Her şey zamlandı. Burada 1 milyon liralık yatırımım var. Başka yapacak mesleğimiz yok, bu meslekte açtık gözlerimizi. 3 elemanımı işten çıkardım. Ben de kapıya kilit vuracağım" şeklinde konuştu.

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