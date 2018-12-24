Bursa'da turizmde yeni adım

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Turizm Sektör Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirdi. BTSO liderliğinde yürütülen HİSER Projesi'nin sektörün dünyaya açılmasını ve rekabetçiliğinin güçlenmesini sağlayacağını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Turizm sektörümüzün birlik ve beraberliği sektörde yeni başarıların habercisi olacak" dedi.

Türkiye'ye model projelerle dikkat çeken BTSO, 23 konseyi ile sektörlerin geleceğini ortak akılla kurgulamaya devam ediyor. 2019 yılı yeni yol haritasını belirleyen BTSO Turizm Sektör Konseyi de ilk toplantısını Odanın hizmet binasında gerçekleştirdi. Konsey üyeleriyle bir araya gelen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, tarih ve kültür başkenti Bursa'nın turizmden daha fazla pay almayı hak ettiğini söyledi. Dünyada Bursa gibi tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip şehirlerin az olduğunu ifade eden Burkay, "Bursa gibi birikimli bir şehirde yaşıyoruz. Şehrimizin kıymetini bilmeli, kentimizdeki bu zenginlikleri dünyaya iyi anlatmalıyız" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İLK PROJELERİNDEN

BTSO olarak turizm alanında birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan İbrahim Burkay, Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen HİSER Projesi'nin sektörün dünyaya açılmasında öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. Hizmet sektöründe ilk HİSER projelerinden birini hayata geçirdiklerini ifade eden Burkay, projede 27 firmanın yer aldığını belirtti. İhtiyaç analizinin tamamlandığı ve ilk eğitimi Aralık ayında gerçekleştirilen projenin firmaların rekabetçiliğini güçlendirme hedefiyle kurgulandığını açıklayan Burkay, "2019 yılı için eylem planımızı ve rotamızı belirledik. Sektörümüzün döviz gelirini artırmak adına Körfez ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra farklı coğrafyalardan yeni turistleri kentimize çekmeyi istiyoruz. Bakanlığımız önemli bir kaynak sunuyor. Bu kaynaktan sektörümüzün en iyi şekilde faydalanmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Burkay, Bursa'nın Almanya gibi 'business turizmi'ne hakim bir bölge olduğunu belirtti.

'KONSEY TURİZMDE ORTAK AKLIN MERKEZİ OLACAK'

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan ise Bursa iş dünyası olarak kentin turizm hacmine güç katan birçok projeye imza attıklarını söyledi. İş dünyası temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı Turizm Konseyi'nde Bursa'nın geleceği için önemli kararlar alınacağını belirten Aslan, "Sektörün ortak aklının merkezi olacak konseyimizin eylem planlarıyla kentimizin turizmine daha fazla değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'KONSEYİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR'

Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu da Bursa'nın turizm sektöründen daha fazla pay almasını hedeflediklerini ve konsey olarak yeni dönemde farklı çalışmalara imza atacaklarını kaydetti. Turizm Konseyi'nde sektörün tüm dinamiklerinin yer aldığını belirten Ölçüoğlu, "Bursa için turizm konusu önemli. Konsey olarak ortak akıl anlayışıyla belirleyeceğimiz yol haritası sektörümüzün geleceğine yön verecek. Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra termal turizm ayağında da ciddi potansiyeli var. Uludağ'ı turizmde yeniden cazibe merkezi konumuna taşıyabiliriz. Sektör konseyi olarak kentimizin turizm pastasından alacağı payı artırmak adına mesai harcamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından HİSER Projesi ve Küresel Fuar Acentesi'nin yeni çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştirildi. Toplantıda konsey üyeleri fikir alışverişinde bulundu.

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