FİNANS

Bursa'da yaş koza hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 09:58 | Son Güncelleme

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül: - "En son 2018 yılında üretimimiz 680 kilogram seviyesine kadar düşmüşken, bu sene 800 kilogramın üzerine çıkmayı, önümüzdeki yıllarda ise inşallah tonlarla ifade edilecek şekilde üretmeyi hedeflemekteyiz"

Bursa'nın en önemli zenginliklerinden biri olan ipek böcekçiliğinde yaş koza hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ipeğin hak ettiği değere yeniden ulaşabilmesine katkı sağlamak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kozabirlik'in ortak çalışmaları doğrultusunda kurulan İpek Böceği Üretim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) 1992'de başlanan "İpekböceği Genetik Kaynakları Muhafaza Projesi", İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve halihazırda 8 ipek böceği hattıyla üretime devam ediliyor. Sarı koza ve yeşil koza ören ve Bursa ipeğini meşhur kılan, "Bursa Beyazı" ile "Bursa Beyazı Alaca" hatları da bu projede yer alıyor.

İpek Böceği Üretim Merkezini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, hep birlikte ipek böcekçiliğini daha ileri noktalara götürebilmenin çabası içinde olduklarını belirtti.

Aygül, ipek böcekçiliğinin Bursa'nın çok eskiye dayanan bir geleneği olduğunu hatırlatarak, "Bu gelenek son yıllarda biraz zayıflamış, sönmeye yüz tutmuşken, Kozabirlik ve Bakanlığımızın destekleriyle inşallah bu sektörü tekrardan canlandırıp çok ileri noktalara götürme azmi ve kararlılığı içindeyiz. En son 2018 yılında üretimimiz 680 kilogram seviyesine kadar düşmüşken, bu sene 800 kilogramın üzerine çıkmayı, önümüzdeki yıllarda ise inşallah tonlarla ifade edilecek şekilde üretmeyi hedeflemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezde iki aylık süre için yaklaşık 150 kadının istihdam edildiğini aktaran Aygül, kırsal mahallelerde tohum ve koza üreten çiftçilerin de bu işten kazanç sağladığını vurguladı.

Hem tarımsal hem de sosyal bakımdan önemli bir proje yürüttüklerine dikkati çeken Aygül, şunları kaydetti:

"Hedeflerimizden biri, eskiden olan ama şu anda sönmeye yüz tutan ipek dokuma işine girmek. Çiftçilerimizi tekrar bu işe çekmek niyetindeyiz çünkü çiftçilerimiz belki buradan kazandıklarının birkaç mislini de ipek sektöründe işçiliklerini kullanarak kazanma imkanına sahip olacak. İpek dokumalarının maliyetinin önemli bir kısmını işçilik oluşturuyor. Böyle olunca işçiliğin tamamının çiftçilerimiz tarafından yapılmasını sağlayacak şekilde bir program yapmaya niyetliyiz. Bu sezonun hem Bursa'da ipek böcekçiliği yapanlara hem de Bursalı çiftçilerimize hayırlı ve faydalı olmasını diliyor, Bakanlığımız ve Kozabirlik başta olmak üzere tüm bu işte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir üretim sezonu olur ve çiftçilerimiz de beklediği geliri elde etmiş olurlar."

Kozabirlik Genel Müdürü Aysel Akbaba da merkezde 8 bin paket ipek böceği yumurtası ürettiklerini aktardı.

Elde ettikleri ipek böceği yumurtalarının tüm ülkeye dağıtıldığı bilgisini veren Akbaba, "Gurur duyduğumuz noktalardan biri de hem gen kaynakları hem de ipek böceği yumurtası üretim kapasitesi açısından hiçbir şekilde yurt dışına bağımlı değiliz, hepsini kendimiz üretebiliyoruz. Bu başarımızı koza üretiminde de sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Yusuf Zengin ise özellikle koza üretiminin devamlılığı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti.

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!
Boeing 737 satışlarında kritik düşüşBoeing 737 satışlarında kritik düşüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hasat ipek ipek böceği koza

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Bu otomobillerin en pahalısı 100 bin lira

Bu otomobillerin en pahalısı 100 bin lira

Dolar'da gözler 25 Temmuz'da

Dolar'da gözler 25 Temmuz'da

Hükümetin zam teklifi belli oldu

Hükümetin zam teklifi belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor

Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor

İhracat birim değer endeksi Mayıs’ta yıllık yüzde 5.4 düştü

İhracat birim değer endeksi Mayıs’ta yıllık yüzde 5.4 düştü

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Boeing 737 satışlarında kritik düşüş

Boeing 737 satışlarında kritik düşüş

Konya Şeker'den üreticilere 39 milyon lira nakit avans desteği

Konya Şeker'den üreticilere 39 milyon lira nakit avans desteği

Bursalı makineciler Uzak Doğu’ya açıldı

Bursalı makineciler Uzak Doğu’ya açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.