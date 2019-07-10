Bursa'da yaş koza hasadı başladı

Bursa'nın en önemli zenginliklerinden biri olan ipek böcekçiliğinde yaş koza hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ipeğin hak ettiği değere yeniden ulaşabilmesine katkı sağlamak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kozabirlik'in ortak çalışmaları doğrultusunda kurulan İpek Böceği Üretim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) 1992'de başlanan "İpekböceği Genetik Kaynakları Muhafaza Projesi", İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve halihazırda 8 ipek böceği hattıyla üretime devam ediliyor. Sarı koza ve yeşil koza ören ve Bursa ipeğini meşhur kılan, "Bursa Beyazı" ile "Bursa Beyazı Alaca" hatları da bu projede yer alıyor.

İpek Böceği Üretim Merkezini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, hep birlikte ipek böcekçiliğini daha ileri noktalara götürebilmenin çabası içinde olduklarını belirtti.

Aygül, ipek böcekçiliğinin Bursa'nın çok eskiye dayanan bir geleneği olduğunu hatırlatarak, "Bu gelenek son yıllarda biraz zayıflamış, sönmeye yüz tutmuşken, Kozabirlik ve Bakanlığımızın destekleriyle inşallah bu sektörü tekrardan canlandırıp çok ileri noktalara götürme azmi ve kararlılığı içindeyiz. En son 2018 yılında üretimimiz 680 kilogram seviyesine kadar düşmüşken, bu sene 800 kilogramın üzerine çıkmayı, önümüzdeki yıllarda ise inşallah tonlarla ifade edilecek şekilde üretmeyi hedeflemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.