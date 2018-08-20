FİNANS

Bursa'daki otelleri Arap turistler doldurdu

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

TÜRSAB Güney Marmara YTK Başkanı Murat Saraçoğlu: "Dün itibarıyla Bursa'daki otellerimizde doluluk yüzde 91'e ulaştı. Temmuz ayına baktığımızda da bu oran yüzde 86 civarında ki bunlar gayet iyi rakamlar" - "Kente gelen turistlerin yüzde 75-80'ini Araplar oluşturuyor. En çok Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden turist ağırlıyoruz" - "Araplar yeşil, doğayı ve özellikle suyu çok seviyorlar. Bundan dolayı Bursa onlar için çok önemli bir değer ifade ediyor. Alışveriş merkezlerinin fazla olması ve bununla beraber İstanbul'a yakın olması tercih sebeplerinden bazıları"

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yöre Temsil Kurulu (YTK) Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa'daki otellerde doluluk oranlarının yüzde 91'e ulaştığını belirterek, "Kente gelen turistlerin yüzde 75-80'ini Araplar oluşturuyor. En çok Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden turist ağırlıyoruz." dedi.

Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de turizm alanında güzel gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Türkiye genelinde yıl sonu itibarıyla 32 milyar dolar gelir hedeflendiğini belirten Saraçoğlu, "Şu ana kadarki süreçte de gayet iyi gidiyoruz. Geçen seneye oranla da yüzde 30'luk bir artış söz konusu. Turizm hızlı bir şekilde gayet iyi gidiyor." dedi.

Saraçoğlu, bu durumun Bursa'ya da sirayet ettiğini belirterek, "Dün itibarıyla Bursa'daki otellerimizde doluluk yüzde 91'e ulaştı. Temmuz ayına baktığımızda da bu oran yüzde 86 civarında ki bunlar gayet iyi rakamlar. Yurt dışından gelen turizm gelirleri ekonomimiz için çok kıymetli. Cari açığın bu şekilde kapanmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Verilere göre haziran ayı itibarıyla kente gelen 65 bin 238 Arap turistin 140 bin geceleme yaptığını belirten Saraçoğlu, bu rakamın temmuz sonu itibarıyla 95 bin 238 olduğunu, yıl sonuna kadar 160-170 bin Arap turisti ağırlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Saraçoğlu, kentteki Arap turist yoğunluğuna işaret ederek, "Kente gelen turistlerin yüzde 75-80'ini Araplar oluşturuyor. En çok Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirliklerinden turist ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Dünyanın her yerinden turist getirmek istiyoruz"

Bursa'da sadece Arap turizmi yapıldığı yönünde bir markalaştırmanın olmasını istemediklerini dile getiren Saraçoğlu, şöyle devam etti:

"Bursa tarihi, coğrafyası, kültürel mirası, ekonomik koşulları, dünya coğrafyasındaki konumu ve yakınlığıyla önemli bir şehir. Dolayısıyla bizler sadece Arap coğrafyasından değil, dünyanın her yerinden turist getirmek istiyoruz. Baktığınız zaman bugün İznik tek başına apayrı bir değer. Bursa için İznik'in bundan sonraki süreçte daha fazla öne çıkarılması, Hristiyan alemi için çok önemli bir konumda olan İznik üzerinden özellikle Avrupa ve Amerika'dan daha fazla turist getirilmesi hedefimiz."

Arapların özellikle Bursa'yı tercih etmesinde bazı etkenlerin olduğuna değinen Saraçoğlu, şunları söyledi:

"Araplar yeşili, doğayı ve özellikle suyu çok seviyorlar. Bundan dolayı Bursa onlar için çok önemli bir değer ifade ediyor. Alışveriş merkezlerinin fazla olması ve bununla beraber İstanbul'a yakın olması tercih sebeplerinden bazıları. Arap coğrafyasından sağlık turizmi için gelen turistlerimiz de oluyor. Burada hem tedavilerini yaptırıyorlar, geri kalan zamanlarında da kültürel aktivite ve turistik aktivitelerle geçiriyorlar."

- "Yeşili, şelalesi, teleferiği çok güzel"

Suudi Arabistan'dan gelen Turki Abdullah, Bursa'ya ilk defa geldiğini ve şehri çok beğendiğini dile getirdi.

Müslüman bir ülke olmasından dolayı Türkiye'yi tercih ettiğini vurgulayan Abdullah, "İstanbul'dan geldik ve Bursa'da konaklayacağız. Bursa'nın doğası harika ve insanları çok temiz. Bir daha ki gelişimde annem ve babamı da getireceğim." dedi.

Ahmed Alhababeh ise Bursa'nın doğasına hayran kaldığını ifade ederek, "Yeşili, şelalesi, teleferiği çok güzel. Tarihi zenginliği olan bir şehir olması da ilgimizi çekiyor. Yine gelmeyi isteriz." diye konuştu.

PARTNERZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlarZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Pegasus yan gelirleri ile de uçtuPegasus yan gelirleri ile de uçtu
Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyorHibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap turist bursa turizm TÜRSAB

En Çok Okunan Haberler

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları

Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları

Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk

Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk

Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!

Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Ali Serim: Yapısal reformların tam zamanıdır

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

Hibe destekli organik çilek üretti, siparişleri yetiştiremiyor

Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

Çeşme'de bayram bereketi; küçük oteller de doldu

Çeşme'de bayram bereketi; küçük oteller de doldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.