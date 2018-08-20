Bursa'daki otelleri Arap turistler doldurdu

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yöre Temsil Kurulu (YTK) Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa'daki otellerde doluluk oranlarının yüzde 91'e ulaştığını belirterek, "Kente gelen turistlerin yüzde 75-80'ini Araplar oluşturuyor. En çok Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden turist ağırlıyoruz." dedi.
Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de turizm alanında güzel gelişmelerin yaşandığını söyledi.
Türkiye genelinde yıl sonu itibarıyla 32 milyar dolar gelir hedeflendiğini belirten Saraçoğlu, "Şu ana kadarki süreçte de gayet iyi gidiyoruz. Geçen seneye oranla da yüzde 30'luk bir artış söz konusu. Turizm hızlı bir şekilde gayet iyi gidiyor." dedi.
Saraçoğlu, bu durumun Bursa'ya da sirayet ettiğini belirterek, "Dün itibarıyla Bursa'daki otellerimizde doluluk yüzde 91'e ulaştı. Temmuz ayına baktığımızda da bu oran yüzde 86 civarında ki bunlar gayet iyi rakamlar. Yurt dışından gelen turizm gelirleri ekonomimiz için çok kıymetli. Cari açığın bu şekilde kapanmasını öngörüyoruz." diye konuştu.
Verilere göre haziran ayı itibarıyla kente gelen 65 bin 238 Arap turistin 140 bin geceleme yaptığını belirten Saraçoğlu, bu rakamın temmuz sonu itibarıyla 95 bin 238 olduğunu, yıl sonuna kadar 160-170 bin Arap turisti ağırlamayı hedeflediklerini bildirdi.
Saraçoğlu, kentteki Arap turist yoğunluğuna işaret ederek, "Kente gelen turistlerin yüzde 75-80'ini Araplar oluşturuyor. En çok Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirliklerinden turist ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.
- "Dünyanın her yerinden turist getirmek istiyoruz"
Bursa'da sadece Arap turizmi yapıldığı yönünde bir markalaştırmanın olmasını istemediklerini dile getiren Saraçoğlu, şöyle devam etti:
"Bursa tarihi, coğrafyası, kültürel mirası, ekonomik koşulları, dünya coğrafyasındaki konumu ve yakınlığıyla önemli bir şehir. Dolayısıyla bizler sadece Arap coğrafyasından değil, dünyanın her yerinden turist getirmek istiyoruz. Baktığınız zaman bugün İznik tek başına apayrı bir değer. Bursa için İznik'in bundan sonraki süreçte daha fazla öne çıkarılması, Hristiyan alemi için çok önemli bir konumda olan İznik üzerinden özellikle Avrupa ve Amerika'dan daha fazla turist getirilmesi hedefimiz."
Arapların özellikle Bursa'yı tercih etmesinde bazı etkenlerin olduğuna değinen Saraçoğlu, şunları söyledi:
"Araplar yeşili, doğayı ve özellikle suyu çok seviyorlar. Bundan dolayı Bursa onlar için çok önemli bir değer ifade ediyor. Alışveriş merkezlerinin fazla olması ve bununla beraber İstanbul'a yakın olması tercih sebeplerinden bazıları. Arap coğrafyasından sağlık turizmi için gelen turistlerimiz de oluyor. Burada hem tedavilerini yaptırıyorlar, geri kalan zamanlarında da kültürel aktivite ve turistik aktivitelerle geçiriyorlar."
- "Yeşili, şelalesi, teleferiği çok güzel"
Suudi Arabistan'dan gelen Turki Abdullah, Bursa'ya ilk defa geldiğini ve şehri çok beğendiğini dile getirdi.
Müslüman bir ülke olmasından dolayı Türkiye'yi tercih ettiğini vurgulayan Abdullah, "İstanbul'dan geldik ve Bursa'da konaklayacağız. Bursa'nın doğası harika ve insanları çok temiz. Bir daha ki gelişimde annem ve babamı da getireceğim." dedi.
Ahmed Alhababeh ise Bursa'nın doğasına hayran kaldığını ifade ederek, "Yeşili, şelalesi, teleferiği çok güzel. Tarihi zenginliği olan bir şehir olması da ilgimizi çekiyor. Yine gelmeyi isteriz." diye konuştu.
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