FİNANS

Bursa'dan 40 ülkeye peştamal ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

Babasından devraldığı iş yerinde yaklaşık 30 yıldır peştamal satan Levent Aldemir, Kanada, Almanya, Hollanda ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor - Levent Aldemir: - "Dubai'de bir müşterimiz var, orada daha çok 7 yıldızlı otellerin giriş mağazalarındaki butik dükkanlar ürünlerini bizden temin ediyor"

MİRAÇ KAYA - Bursa'da Levent Aldemir (53), kara tezgahlarda ürettirdiği farklı peştamal ürünlerini 40 ülkeye ihraç ediyor.

Babasının 1965 yılında açtığı havlu dükkanında küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlayan Aldemir, 1987'de üniversiteyi bitirdikten tüm işi devraldı.

ABD'den gelen 2 yabancı müşterisinin havlu yerine peştamal talep etmesi üzerine bu ürüne yönelen Aldemir, önce Bursa'da sonra da farklı illerde kurulu kara tezgahlarda yüzde 100 pamuklu peştamal ürettirmeye başladı.

Daha sonra farklı tasarımlarla peştamal kumaşından bornoz, plaj ve sahillerde kadınların giyebileceği ürünler yaptıran Aldemir, bunları başta Kanada, Almanya Hollanda, Avustralya, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 40 ülkeye ihraç ediyor.

Aldemir, AA muhabirine, Avrupa'daki müşterilerine talep etmeleri halinde 24 saat içinde ürünlerin sevkiyatını yapabildiklerini söyledi.

Yabancı müşterilerinin daha çok sade ürünleri talep ettiklerini vurgulayan Aldemir, "El dokuması, kara tezgahlarda yüzde 100 pamuklu ürünleri çok alıyorlar ve düz, çizgisi az renkleri daha çok tercih ediyorlar. Her sattığımızda da bize memnuniyetlerini bildiriyorlar. Biz de bu çerçevede daha çok çalışıyoruz." diye konuştu.

Avustralya'dan çok müşterileri olduğunu ifade eden Aldemir, "Dubai'de bir müşterimiz var, orada daha çok 7 yıldızlı otellerin giriş mağazalarındaki butik dükkanlar ürünlerini bizden temin ediyor. Suudi Arabistan ve Kuveyt'in elit bir kesimine ürünlerimiz hitap ediyor. Kuveyt'ten Bursa'ya gelenler bize adres odaklı gelip ürünlerimizden kendilerine, dostlarına, akrabalarına alabildikleri kadar alıyorlar, gayet de memnunlar." dedi.

- "İyi bir peştamal en güzel havludan 10 kat fazla su çeker"

Aldemir, ürünlerinin içinde çok güzel bornozlar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğru bir peştamal bornozu alırsanız en iyi bir havlu bornozdan 10 misli fazla su çeker. Türkiye'de tekstil duayenleri bile gelip benden ürün alıyorlar. İnsanlar banyoda zaten bir rehavet geçiriyor, sıkıntılı çıkıyor. Üstüne su çeken hafif, suyu çeken ve keyif veren ürün istiyor. Suyu iki dakika da kuruyor. Peştamal bornoz yer kaplamadığı için yolculuk yapan insanların bavullarında da yer tutmaz ve kolaylık sağlar. Plajlarda, sahillerde insanların kullanabileceği ürünlerimiz de mevcut."

Almanya'nın Stuttgart şehrinden Bursa'ya gelen Zafer Çelik, Türkiye'ye tatile geldiklerinde oradaki arkadaşlarına Türkiye'ye özgü hediyelik peştamal aldıklarını söyledi.

Çelik, Türkiye'ye her geldiklerinde Almanya'daki yakınlarının kendisinden peştamal istediğini dile getirerek, "Levent beye adresi verip yollamasını istiyorum. Yurt dışında bu ürünler çok beğeniliyor, isteyen ve talep eden çok insan var." dedi.

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