FİNANS

Bursa'dan dünyaya günde bin 606 araç

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

Bursa'dan yılın ilk yarısında günde ortalama bin 606, saatte 67 araç ihraç edildi - Kentte kurulu Tofaş, OYAK Renault ve Karsan, ocak-haziran döneminde, traktörler hariç toplam 843 bin 193 adetlik üretimin yüzde 43,57'sini, 688 bin 81 adetlik ihracatın da yüzde 42,02'sini karşıladı - Ford Otosan'ın yılın ilk yarısını lider kapattığı üretim ve ihracatta OYAK Renault ikinci, Tofaş üçüncü sırada yer aldı - OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: - "Biz Bursa'ya 'otomotiv endüstrisinin başkenti' diyoruz. Bursa, Türkiye'de hem genel sanayi hem de otomotivde özel konumunu bundan sonra da güçlendirerek koruyacaktır"

HALUK YÜKSEL - Otomotiv devleri OYAK Renault, Tofaş ve Karsan'a ev sahipliği yapan Bursa'da, yılın ilk yarısında günde 2 bin 41 adet araç üretildi, bunların ortalama bin 606 adedi (yüzde 78,69'u) ihraç edildi.

Bursa'da kurulu Tofaş, OYAK Renault ve Karsan, bu yıl ocak-haziran döneminde traktörler hariç 843 bin 193 adetlik toplam üretimin yüzde 43,57'sini (367 bin 401 adet), 688 bin 81 adetlik ihracatın da yüzde 42,02'sini (289 bin 124 adet) gerçekleştirdi.

Ford Otosan'ın yılın ilk yarısını lider kapattığı üretim ve ihracatta, OYAK Renault ikinci, Tofaş üçüncü sıraya yerleşti.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, Türk otomotiv sektörünün ocak-haziran 2017'de traktörler hariç toplam 869 bin 162 adet olan üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 3'lük düşüşle 843 bin 193 adede geriledi.

Firma bazında bakıldığında, 198 bin 600 adet araç üreten Ford Otosan, toplam üretimin dörtte birine yakınını (yüzde 23,55) tek başına sağlayarak yılın ilk yarısını lider kapattı.

OYAK Renault, 189 bin 6 araç ve yüzde 22,41 payla ikinci, Tofaş 175 bin 138 araç ve yüzde 20,77 payla üçüncü oldu. Bunları 129 bin 644 araç ve yüzde 15,37 payla Toyota, 107 bin 377 araç ve yüzde 12,73 payla Hyundai Assan takip etti.

Bursalı diğer firma Karsan'ın 3 bin 257 araçlık üretimiyle birlikte toplam üretimin yüzde 43,57'sinin (367 bin 401 adet) karşılandığı kentte günde 2 bin 41, saatte 85 araç üretildi.

- İhracatta da sıralama değişmedi

Türk otomotiv endüstrisinin, ocak-haziran 2017'de traktörler hariç toplamda 714 bin 283 adet olan ihracatı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 3,7'lik azalışla 688 bin 81 adet oldu.

Yılın ilk yarısında 165 bin 131 araç ihraç eden Ford Otosan, toplam ihracatın yüzde 24'üne imza atarak birinci sırada yer aldı.

Bursalı OYAK Renault ve Tofaş, ihracatta da ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Ford Otosan'ı, 147 bin 119 araç ve yüzde 21,38 payla OYAK Renault, 140 bin 291 araç ve yüzde 20,39 payla Tofaş, 117 bin 469 araç ve yüzde 17,07 payla Toyota ve 98 bin 346 araç ve yüzde 14,29 payla Hyundai Assan izledi.

Karsan'ın bin 714 adetlik dış satımıyla birlikte yılın ilk yarısında ihracatın yüzde 42,02'sini gerçekleştiren Bursa'dan, günde ortalama bin 606, saatte 67 araç ihraç edildi.
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- "Bursa için otomotiv endüstrisi, endüstri için de Bursa"

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın otomotiv sektöründeki payının yüzde 40'lar civarında olduğunu belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Biz Bursa'ya 'otomotiv endüstrisinin başkenti.' diyoruz. Zaten bu sebepten dolayı Türkiye'de 12 yıldır ihracat şampiyonu olan OİB de Bursa'da. Geçmiş yıllarda otomotiv ve yan sanayiyle ilgili şehre yapılan yatırımların sürekli kılınması için gerekli olan yatırımlar devam ediyor. Bursa, Türkiye'de hem genel sanayi hem de otomotive özel konumunu bundan sonra da güçlendirerek koruyacaktır."

Bursa'da son yıllarda oluşturulan yeni sanayi bölgelerinin, bu noktadaki tıkanıklıkların aşılmasına yardımcı olacağını anlatan Çelik, "Bursa için otomotiv endüstrisi, endüstri için de Bursa çok önemli. Çünkü Bursa, otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyabileceği her türlü tedarik kaynağına sahip. Otomotivin yan sanayisi 4-5 segmentte yer alır. Plastik, metal, elektronik gibi... Bunların hemen hemen hepsinin de dünya çapında lider kuruluşları Bursa'da şu anda." dedi.

OSD verilerine göre, ocak-haziran 2018'de en fazla üretim yapan ilk 5 firma ve payları şöyle:

FirmaOcak-Haziran(adet)Pay(yüzde) Ford Otosan198.600 23,55OYAK Renault189.00622,41Tofaş 175.13820,77Toyota 129.64415,37Hyundai Assan107.37712,73Aynı dönemde, en fazla ihracat yapan ilk 5 firma ve payları ise şöyle:

FirmaOcak-Haziran(adet) Pay(yüzde) Ford Otosan165.13124,00OYAK Renault147.119 21,38Tofaş140.29120,39Toyota117.46917,07Hyundai Assan98.346 14,29

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Anahtar Kelimeler:
bursa ihracat otomotiv üssü

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