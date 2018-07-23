Bursa'dan dünyaya günde bin 606 araç

HALUK YÜKSEL - Otomotiv devleri OYAK Renault, Tofaş ve Karsan'a ev sahipliği yapan Bursa'da, yılın ilk yarısında günde 2 bin 41 adet araç üretildi, bunların ortalama bin 606 adedi (yüzde 78,69'u) ihraç edildi. Bursa'da kurulu Tofaş, OYAK Renault ve Karsan, bu yıl ocak-haziran döneminde traktörler hariç 843 bin 193 adetlik toplam üretimin yüzde 43,57'sini (367 bin 401 adet), 688 bin 81 adetlik ihracatın da yüzde 42,02'sini (289 bin 124 adet) gerçekleştirdi. Ford Otosan'ın yılın ilk yarısını lider kapattığı üretim ve ihracatta, OYAK Renault ikinci, Tofaş üçüncü sıraya yerleşti. AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, Türk otomotiv sektörünün ocak-haziran 2017'de traktörler hariç toplam 869 bin 162 adet olan üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 3'lük düşüşle 843 bin 193 adede geriledi. Firma bazında bakıldığında, 198 bin 600 adet araç üreten Ford Otosan, toplam üretimin dörtte birine yakınını (yüzde 23,55) tek başına sağlayarak yılın ilk yarısını lider kapattı.

OYAK Renault, 189 bin 6 araç ve yüzde 22,41 payla ikinci, Tofaş 175 bin 138 araç ve yüzde 20,77 payla üçüncü oldu. Bunları 129 bin 644 araç ve yüzde 15,37 payla Toyota, 107 bin 377 araç ve yüzde 12,73 payla Hyundai Assan takip etti. Bursalı diğer firma Karsan'ın 3 bin 257 araçlık üretimiyle birlikte toplam üretimin yüzde 43,57'sinin (367 bin 401 adet) karşılandığı kentte günde 2 bin 41, saatte 85 araç üretildi. - İhracatta da sıralama değişmedi Türk otomotiv endüstrisinin, ocak-haziran 2017'de traktörler hariç toplamda 714 bin 283 adet olan ihracatı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 3,7'lik azalışla 688 bin 81 adet oldu. Yılın ilk yarısında 165 bin 131 araç ihraç eden Ford Otosan, toplam ihracatın yüzde 24'üne imza atarak birinci sırada yer aldı. Bursalı OYAK Renault ve Tofaş, ihracatta da ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Ford Otosan'ı, 147 bin 119 araç ve yüzde 21,38 payla OYAK Renault, 140 bin 291 araç ve yüzde 20,39 payla Tofaş, 117 bin 469 araç ve yüzde 17,07 payla Toyota ve 98 bin 346 araç ve yüzde 14,29 payla Hyundai Assan izledi.