Bir müşterinin, araç park yeri bulamaması nedeniyle lifti otopark olarak kullanıp kullanamayacağını sorması üzerine bu fikrin oluştuğunu aktaran Şener, "Bunu araştırdık, dünya çapında incelemeler yaptık. Tesadüf eseri yine New York'ta gezerken bir müşterinin bu konuyla ilgili olan ihtiyacı, bizi bu ürünleri üretmeye başlangıç noktasına getirdi." dedi.

Şener, ilk siparişi de ABD'den aldıklarını dile getirdi.

"Tabiri caizse biz futbola Şampiyonlar Ligi'nden başladık." ifadesini kullanan Şener, ardından İngiltere ve Batı Avrupa ülkelerine otopark sistemi sattıklarını söyledi.

Şener, 56 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir seviyeye geldiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ülkenin yapısına, araç tiplerine, iklim koşullarına, oradaki insanların sosyolojik durumlarına göre farklı çözümlerimiz var. 20'den fazla tipte makine üretiyoruz. Bunların alt bölümleriyle beraber üretim yelpazemizde 70'ten fazla tipte makinemiz var. Rusya için üretilen makine ile Suudi Arabistan için üretilen makine hem teknik hem de fiziki olarak aynı değil."

- "Araba evcil hayvan gibi peşinden gidiyor"

Cüneyt Şener, bazı müşterilerinin kendilerinden ilginç taleplerde bulunduğunu ve son olarak İngiltere'ye ihracat yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"12 makinelik bir araç otoparkı, tam otomatik bir sistem. Londra'nın merkezinde kendisi çok büyük olmayan bir ev aldı ama çok pahalı tabii. Londra'da bir ev şu anda 160-170 milyon pound. Bu evin içinde sadece iki araçlık otoparkı var ama kendisinin 12 araçlık bir Ferrari koleksiyonu bulunuyor. Bu koleksiyonu evinin içinde muhafaza etmek istiyor. Evin içine özel bir otopark sistemi dizayn ettik. Bu koleksiyonda bir aracı var ki onun için de dünya için de çok değerli. Londra'daki müşterimizin 1948 model Ferrari'si var. Müşterimiz, 'Sabah kalktığımda bunu görmek istiyorum, spor yaparken bu arabayı görmek istiyorum, birinci katta ailemle yemek yerken bunu görmek istiyorum. Böyle bir hayalim var' dedi. Biz de 5 katlı binanın her katına yüz tanıma sistemi yerleştirdik. Müşterimiz hangi kata giderse makine, onun yüzünü tanıyor, arabayı adeta bir evcil hayvan gibi onun peşinden getiriyor ve o katta onun karşısına çıkartıyor. Müşterimize böyle bir mutluluk sunduk. Yani burada sadece otopark sistemi yapmıyoruz, aynı zamanda onun kişisel mutluluğuna da katkı sağlıyoruz."