Bursa'dan Gürcistan ve Ukrayna'ya çilek ihracatı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen çilek, Rusya'nın ardından Gürcistan ve Ukrayna'ya da ihraç ediliyor.

Kurşunlu Mahallesi'nde 12 bin dönümlük alanda yıllık 30 bin ton üretilen çileğin yüzde 80'i iç piyasaya, kalanı ise yurt dışına gönderiliyor.

Daha önce Rusya'ya ürün satan mahalle halkı, bu yıl Gürcistan ve Ukrayna'ya da çilek ihraç ediyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurşunlu Mahallesi'nin Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

İç piyasaya önemli miktarda ürün gönderdiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda ihracata da başladık. Geçtiğimiz günlerde Moskova'ya 6 tır çilek gönderdik, bugün de Gürcistan'a ihracat yapıyoruz. Çileğimiz, aromasının yüksekliği ve raf ömrünün uzunluğuyla kendini kanıtladı. Dolayısıyla iç ve dış piyasada rağbet görüyor. Bundan 12 sene önce Nevşehir'deki tarım fuarına götürdüğümüz çiftçiler, oradan getirdikleri fidelerle üretime başladı ve bugün bu noktaya geldik. Tarımın bitme noktasına geldiği Kurşunlu, çilekle tarıma döndü. Yılda 30 bin ton üretim yapmaktayız. Bunu daha da artırmayı hedefliyoruz."

