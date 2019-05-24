Bursa'dan Paris'e 1 ton baklava

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA) - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası'nca (BTSO) firmaların ürünlerinin yurt dışına daha hızlı ulaştırılması için faaliyete geçirilen Lojistik A.Ş. Projesi ile ihracata katkı sağlanmaya devam ediliyor. Bursalı iş insanı İsmet Kaya, Yenişehir Havalimanı'ndan ilk kargo ihracatını yaparak, Fransa'nın başkenti Paris'e 1 tona yakın baklava satışı gerçekleştirdi. BTSO Lojistik A.Ş. ile ihracatçı firmalara dış ticaret işlemlerinde maliyet ve hız avantajı sağlanıyor. Bursa Yenişehir Havalimanı hava kargo tesislerini iş dünyasının kullanımına sunan BTSO tarafından proje ile firmaların ürünleri daha efektif olarak dünyanın dört bir yanına ulaştırılmasına kolaylık sağlanıyor. Nisan ayında ilk kargo seferlerinin yapıldığı Lojistik A.Ş.'nin imkanlarından faydalanan Gülümoğlu Baklava Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Kaya, gıda sektöründe kaliteli ürünün yanı sıra ulaşım ve hızın çok önemli olduğunu söyledi. 'BURSA İÇİN BÜYÜK AVANTAJ' Bursa'da firma olarak 6 şubelerinin bulunduğunu ve 70'e yakın kişinin istihdam edildiğini belirten İsmet Kaya, 1983 yılından bu yana sektörde faaliyet gösterdiğini dile getirdi. Bursa'nın, Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden olduğunu belirten Kaya, hava kargo taşımacılığının kent için büyük avantaj sağladığını vurguladı. Daha önce sadece iç piyasa odaklı çalıştıklarını anlatan Kaya, ihracat yapmaya her zaman ön yargılı yaklaştığını söyledi. İsmet Kaya, BTSO Lojistik A.Ş. sayesinde firma olarak ilk defa ihracat yapmayı başardıklarını vurguladı. Fransa'nın Paris kentine yaklaşık 1 ton baklava satışı gerçekleştirdiğini kaydeden Kaya, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na Lojistik A.Ş.'yi Bursalı firmaların hizmetine sunduğunu için teşekkürlerimi sunuyorum. Kaliteli üretimin yanı sıra ürünlerin en hızlı bir şekilde müşteriye ulaştırılması büyük önem taşıyor. Sanayi şehri Bursa için hava kargo taşımacılığı büyük bir ihtiyaçtı. Bu projenin Bursalı firmaların dış ticaretine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. Firma olarak hava kargo taşımacılığından ilerleyen günlerde daha fazla faydalanacaklarını dile getiren İsmet Kaya, "Daha önce cesaret edemediğimiz ihracatta, artık yeni başarılar elde etmek istiyoruz. Hava kargo taşımacılığından Fransa'daki müşterilerimiz de oldukça memnun kaldı. Yenişehir'den gönderdiğimiz ürünün kısa bir süre içerisinde Fransa'ya ulaşması büyük bir fırsat. Bu sayede ürünlerimiz tazeliğini koruyor. BTSO'nun başlattığı hava kargo hizmetinden tüm iş insanlarının faydalanmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu. BTSO Lojistik A.Ş. öncülüğünde, MNG Kargo ve Lima Lojistik firmalarının desteğiyle başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Asya ülkelerine ürünlerin doğrudan ulaşmasını sağlıyor. 60 tonluk geçici depolama alanına sahip Lojistik A.Ş. firmalara ihraç ürünlerini 1,5 gün gibi kısa sürede dünya pazarlarına ulaştırma imkanı sağlıyor. Merkez, yaklaşık 1,5 aylık süre boyunca ABD ve Avrupa'ya ürün gönderdi.

