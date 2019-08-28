Bursa'dan siyah incir ihracatına belediye desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım AŞ, kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Bursalı çiftçilerin ürettiği siyah incirleri dünyaya ihraç ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, siyah incirin Bursa'nın nadide ürünlerinden biri olduğunu vurguladı.

Bursa'nın tarım sektöründeki marka değerini el birliğiyle daha ileri taşımaya çalıştıklarını belirten Aktaş, "Amacımız, üreticimize destek olmak, fiyatların dengelenmesine ve ürünlerin değerinde satılmasına katkıda bulunabilmektir. Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ olarak her gün tüm kırsal mahallelerimizi ve piyasayı takip ediyor, alımlar yapıyor ve çiftçimizin yanında duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Fiyatlar düştüğünde üreticinin etkilenmemesi için Tarım AŞ'nin ürünleri hak ettiği değerde aldığını aktaran Aktaş, bu sayede 2017 yılından bu yana piyasayı sürekli hareketlendiren adımlar attıklarını ve böylece üreticiyi koruduklarını kaydetti.

Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, 2018 yılında Bursa'dan 16 bin 734 ton siyah incir ihraç edildiği bilgisini paylaşan Aktaş, aynı dönemde 18 bin ton civarında inciri de iç piyasaya sattıklarını belirtti.

