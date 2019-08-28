FİNANS

Bursa'dan siyah incir ihracatına belediye desteği

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 13:55 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım AŞ, Bursalı çiftçilerin ürettiği siyah incirlerin ihracatına aracılık ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım AŞ, kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Bursalı çiftçilerin ürettiği siyah incirleri dünyaya ihraç ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, siyah incirin Bursa'nın nadide ürünlerinden biri olduğunu vurguladı.

Bursa'nın tarım sektöründeki marka değerini el birliğiyle daha ileri taşımaya çalıştıklarını belirten Aktaş, "Amacımız, üreticimize destek olmak, fiyatların dengelenmesine ve ürünlerin değerinde satılmasına katkıda bulunabilmektir. Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ olarak her gün tüm kırsal mahallelerimizi ve piyasayı takip ediyor, alımlar yapıyor ve çiftçimizin yanında duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Fiyatlar düştüğünde üreticinin etkilenmemesi için Tarım AŞ'nin ürünleri hak ettiği değerde aldığını aktaran Aktaş, bu sayede 2017 yılından bu yana piyasayı sürekli hareketlendiren adımlar attıklarını ve böylece üreticiyi koruduklarını kaydetti.

Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, 2018 yılında Bursa'dan 16 bin 734 ton siyah incir ihraç edildiği bilgisini paylaşan Aktaş, aynı dönemde 18 bin ton civarında inciri de iç piyasaya sattıklarını belirtti.

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Antalya Ticaret Borsası'ndan 'muz' uyarısıAntalya Ticaret Borsası'ndan 'muz' uyarısı
Total Madeni Yağlar İstanbul Park’ta ustalarla buluştuTotal Madeni Yağlar İstanbul Park’ta ustalarla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa ekonomi ihracat siyah incir üretici

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Açıklama yapıldı! Boyner'in adı değişti

Açıklama yapıldı! Boyner'in adı değişti

Memur maaşı zammı belli oluyor!

Memur maaşı zammı belli oluyor!

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Ticaret Borsası'ndan 'muz' uyarısı

Antalya Ticaret Borsası'ndan 'muz' uyarısı

Total Madeni Yağlar İstanbul Park’ta ustalarla buluştu

Total Madeni Yağlar İstanbul Park’ta ustalarla buluştu

E-ticarette araba satışı başladı

E-ticarette araba satışı başladı

Sektörler istihdam endeksi ikinci çeyrekte yüzde 6.1 düştü

Sektörler istihdam endeksi ikinci çeyrekte yüzde 6.1 düştü

Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta yüzde 7.9 artışla 87.1 puanda (2)

Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta yüzde 7.9 artışla 87.1 puanda (2)

Papara ile PTT iş birliği

Papara ile PTT iş birliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.